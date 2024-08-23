أثار القلق حول بيلينجهام .. أنشيلوتي: نحن لا نظلم رودريجو ورسالته الأخيرة كانت مُزيفة!

تطرق كذلك إلى سوق الانتقالات وعدم التعاقد مع مدافع

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن الرسالة التي تم نشرها مؤخرًا على لسان النجم البرازيلي رودريجو كانت مزيفة وليست حقيقية.

ريال افتتح مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، بالتعادل الإيجابي مع ريال مايوركا بنتيجة 1/1، حيث سجل رودريجو هدف فريقه الوحيد، ليخرج بعد المباراة عبر قناته الرسمية على تطبيق "واتس اب" ليشتكي من قيام البعض بتجاهل اسمه مقارنة بزملائه كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.

أنشيلوتي قال عن هذه الواقعة في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال بلد الوليد بعد غد، الأحد، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني:"تحدثت مع رودريجو، أخبرني أن الرسالة مزيفة وأنه لم يقل أي شيء، هل يتعرض للظلم؟ بالنسبة لي أراه سعيدًا جدًا ويحب اللعب، هذا الموضوع لا حاجة للتعليق عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ما هو دور رودريجو؟ نعلم جميعًا الجودة التي يمتلكها، في آخر مباراتين لعب بطريقة رائعة، عندما نلعب أمام فرق دفاعية سيكون على المهاجمين بذل الكثير من الجهد، وهو يفعل ذلك".

الأنباء حول رحيل إندريك:"هو لاعب جيد مثل باقي المتواجدين بالفريق، يتأقلم بصورة جيدة ولديه إمكانات مذهلة، وأعتقد أنه سيحصل على الدقائق التي يستحقها مع هذا الفريق".

المباراة القادمة لكيليان مبابي:"يوم الأحد سيكون جميلًا بالنسبة له، سيلعب للمرة الأولى على سانتياجو برنابيو بقميص ريال مدريد، الجماهير ستستمتع كثيرًا".

السخرية من كثافة اللاعبين على الجانب الأيسر:"إنها سمة السنوات الأخيرة، وجود فينيسيوس يجعلنا نلعب هناك بشكل أكبر بسبب جودته، بنزيما كذلك أراد اللعب هناك وبيلينجهام كذلك والأمر نجح في النهاية، ولهذا السبب لن أتحدث عن اللعب على الجانب الآخر لأننا فزنا بدوري أبطال أوروبا مرتين بهذه الطريقة".

عدم التعاقد مع مدافع آخر:"الأمر ليس خطيرًا، لدينا بعض العناصر التي يمكنها سد العجز في هذا المكان، هناك أسينسيو وكذلك تشواميني وغيرهما من اللاعبين الشباب".

وخلال حديثه قال أنشيلوتي إن جود بيلينجهام تعرض لضربة قوية في التدريبات اليوم، الجمعة، ويخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية، حيث أشار إلى عدم معرفته بموقفه حتى الآن، ولكن التقارير الأولية أكدت أنها ليست إصابة خطيرة وهناك فرصة لدخوله قائمة الفريق ضد بلد الوليد.