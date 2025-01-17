"لا توجد رياح في البرنابيو" .. زوجة لونين تدافع عنه بسبب ركلة الجزاء "غير المحتسبة" ضد سيلتا فيجو

تؤمن بأن الحارس الأوكراني لمس الكرة

قررت أناستاسيا تامازوفا زوجة الحارس الأوكراني أندريه لونين، من أجل الدفاع عنه بعد الشكوك حول احتساب ركلة جزاء ضده لعرقلة لاعب سيلتا فيجو، في المباراة التي فاز بها ريال مدريد 5/2 في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

المواجهة التي أقيمت أمس، الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، شهدت العديد من الحالات المثيرة للجدل، كان أبرزها ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها في الدقيقة 37 لصالح سيلتا فيجو، بسبب إعاقة لونين المحتملة لويليوت سويدبيرج لاعب الفريق الخصم.

ومن جانبها خرجت زوجة لونين عبر حسابها على موقع "إنستجرام":"مع كل الكاميرات والإعادات، إذا كنت منتبهًا قليلًا، يمكنك أن ترى كيف يلمس أندريه الكرة ونجاحه في تغيير مسارها قليلًا".

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وأضافت:"لماذا حدث ذلك؟ لأنه لمسها بأصابعه، لا توجد رياح تحرك الكرة في سانتياجو برنابيو".

جدير بالذكر أن سيلتا فيجو حصل على ركلة جزاء أخرى في الدقائق الأخيرة، حيث تم تسجيلها لتصبح النتيجة 2/2 ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، أحرز خلالهما ريال ثلاثية عن طريق هدفين للمهاجم الشاب إندريك وهدف لفيديريكو فالفيردي.