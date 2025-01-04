فيديو | "الأكثر استفادة من الحكم" .. هجوم عنيف على ريال مدريد وبن عياد يبدي اعتراضه!

خلاف في برنامج المجلس

يؤمن جمال مبارك لاعب منتخب الكويت السابق والناقد الرياضي الحالي، بأن نادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر أندية استفادة من التحكيم، وسط الجدل التحكيمي الدائر بعد فوز الميرينجي على فالنسيا بهدفين مقابل هدف.

المباراة المؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت أمس، الجمعة، على ملعب ميستايا، شهدت تعرض الحكم سوتو جرادو للهجوم بسبب بعض اللقطات، كان أبرزها طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79 والشكوك حول صحة هدف التعادل للضيوف.

ومن جانبه قال مبارك لبرنامج "المجلس" عبر قناة "الكأس":"ركلة الجزاء أمام إسبانيول اللاعب كان خارج منطقة الجزاء ودفع بنفسه إلى داخلها والحكم احتسبها له".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو الأمر الذي لم يعجب الإعلامي أشرف بن عياد الذي رفض هذا الادعاء، ليرد عليه جمال مبارك:"ريال مدريد كبير ولكن الحكام هم رقم واحد بالنسبة له وهو الأكثر استفادة منهم".

ومن جانبه علق بن عياد قائلًا:"الأخطاء تحدث ألف مرة، وأنا أرفض هذا الكلام أن ريال يفوز بالحكام فقط".

وبعدها استند مبارك إلى طلب ريال مدريد لإلغاء تقنية الفيديو من الدوري الإسباني، ووصول الأمر إلى قيام لوكا مودريتش بدفع زميله داخل المنطقة للحصول على ركلة جزاء وفقًا لتصريحاته.

يذكر أن الفوز جعل ريال يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ43 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، و5 عن برشلونة الثالث، بينما يأتي فالنسيا بالمركز التاسع عشر بـ12 نقطة.