"فكرة خاطئة حتى لو طبقها ريال مدريد" .. أزمة منتخب السعودية تضع رينارد في مرمى الانتقادات

الأخضر في مهمة صعبة أمام العراق

وجه الناقد السعودي إبراهيم العنقري، نقدًا لاذعًا إلى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، بسبب اعتماده على لاعب أيمن في مركز الظهير الأيسر خلال تشكيلة الأخضر.

ويواجه منتخب السعودية أزمة نقص عددي في مركز الظهير الأيسر، خصوصًا بعد إعلان إصابة ياسر الشهراني قبل مباراة اليمن الأخيرة، ويلجأ رينارد إلى الاعتماد على البدائل مثل نواف بوشل، الظهير الأيمن للنصر، الذي يجيد اللعب على اليسار أو مهند الشنقيطي، المدافع الأيمن للاتحاد أو ناصر الدوسري، لاعب وسط الهلال، حيث سبق له أن لعب في عدة مناسبات كظهير الأيسر.

وقال العنقري في برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن" :"لا يمكن القياس بين المهاجم والجناح في هذا الأمر. الجناح من الممكن أن يلعب بقدمه العكسية لأن تكتيكات كرة القدم الآن تعتمد على اختراقه الدفاعات من العمق والدخول إلى قلب الملعب والتسدي، لذلك ممكن وضع جناح أيسر يلعب بقدمه اليمنى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أما ما يفعله رينارد بالاعتماد على ظهير أيسر يلعب بقدمه اليمنى، هذا خطأ واضح، لا يمكن أن تعتمد على ظهير يلعب بقدمه الضعيفة على الخط، حتى لو قام بذلك منتخب إسبانيا أو ريال مدريد، الخطأ خطأ ولا يعتد به".

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل وصافة المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد على اليمن (3-2) وخسارة من البحرين بنفس النتيجة، ويلتقي اليوم نظيره العراقي بطموح الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى نصف النهائي.