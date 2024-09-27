خطوة قد تقضي عليه .. حكم ديربي ريال مدريد وأتلتيكو يثير الجدل بين كبار الليجا

اختيار غريب من لجنة الحكام

اختيار غريب وغير متوقع من لجنة الحكام في الدوري الإسباني، للشخص الذي سيُدير الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو في الجولة القادمة من الليجا، حيث تم تعيين ماتيو بوسكيتس فيرير كحكم رئيسي للقاء.

الأمر أثار حالة من الجدل بين الحكام الإسبان الكبار، بوجود دهشة هائلة من اختيار ماتيو بوسكيتس، بسبب الخبرة المحدودة التي يتمتع بها الشاب في مجال التحكيم بشكل عام، في الوقت الذي يتم الاعتماد فيه بشكل مستمر على أصحاب الخبرة لإدارة هذه المباريات الشائكة.

موقع "ريليفو" قال إن ماتيو بوسكيتس ينتظر تحويله إلى حكم دولي في أقرب وقت ممكن، والديربي قد يكون أحد أهم العناصر الفاصلة في هذه الإمكانية، سواء بحرقه تمامًا من على الساحة، أو تعزيز الثقة فيه رغم الجدل المحيط به خاصة بعد إدارته الأخيرة لمباراة برشلونة وفياريال.

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وكانت هذه الموقعة هي الأهم له بمسيرته، والتي لم تسير بشكل جيد، حيث تدخل حكم الفيديو المساعد للإشارة إلى ركلة جزاء لامين يامال، وإلغاء بطاقة حمراء أخرى، مما أثار الشكوك حول مقدرة الحكم الشاب في اتخاذ القرارات الحاسمة.

وأوضح "ريليفو" أن الكثيرون من الحكام يعتقدون أن الوقت مبكر جدًا بالنسبة لماتيو على إدارة الديربي المقام بعد غد الأحد، خاصة وأنه يقضي الموسم الثاني له فقط في الفئة الأولى، كما أنه لا يحمل الشارة الدولية، وهي الحالة التي حدثت في عام 2019 مع حكم آخر وهو خوسيه لويس جونزاليس، ولكن الأمور كانت مختلفة بسبب الخبرة التي تمتع بها الأخير.

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ولذلك كان من المنطقي اعتماد لجنة الحكام على شخص لديه خبرة طويلة، لكنهم هذه المرة قرروا الدخول في رهان مخفوف بالمخاطر، خاصة بعد الجدل المثار حول فينيسيوس جونيور وإندريك خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس الأخيرة.

يذكر أن ريال يخوض الديربي وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ17 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو بالمركز الثالث بـ15 نقطة.