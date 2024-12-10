لم يتأخر رغم بعض المزاعم .. ريال مدريد ينتعش بعودة نجمه في التوقيت المناسب أمام أتالانتا

هل يكون المنقذ الليلة؟

رغم أن البعض زعم أن غيابه سيمتد لأكثر من شهر إلا أن البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ جناح ريال مدريد الإسباني، عاد في التوقيت المناسب.

الميرينجي يحل ضيفًا خلال أقل ساعة من الآن، على أتالانتا الإيطالي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الأساسي للملكي دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفيني أساسيًا في أول مباراة له عقب الإصابة التي ضربته في أواخر نوفمبر الماضي، إذ لا تحتمل المباراة الصبر عليه والبدء به على مقاعد البدلاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي كان قد أصيب في 24 من نوفمبر الماضي عقب مواجهة ليجانيس بالجولة الـ14 من الدوري المحلي، في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه الأيسر.

ومنذ ذلك الحين غاب فيني عن الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي (2-0) في دوري الأبطال، وكذلك الخسارة أمام أتلتيك بيلباو (2-1) في الدوري المحلي، فيما فاز الريال دونه أمام خيتافي (2-0) وجيرونا (3-0) بالليجا.

وتأتي أهمية عودة الجناح الأيسر الليلة، إذ أن مواجهة أتالانتا تلعب دورًا مهمًا في حفاظ ريال مدريد على حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16، إذ يحتل حاليًا المركز الـ24 في جدول الترتيب برصيد ست نقاط فقط، حصدها من انتصارين وثلاث هزائم.

فيما يحل أتالانتا في المركز الخامس بـ11 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين.