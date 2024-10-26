خطوة نحو ريال مدريد؟ اختيار آرنولد لـ"حلمه الرئيسي" يثير قلق جماهير لليفربول

تصريحات مُقلقة من المدافع الإنجليزي

كشف المدافع الإنجليزي ترنت آرنولد، عن الهدف الأهم في مسيرته الكروية، وهو الأمر الذي أثار القلق داخل جماهير ناديه ليفربول حول مستقبله مع الفريق.

آرنولد تخرج من أكاديمية ليفربول وانضم للفريق الأول في عام 2016، وتطور ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم، ليجذب أنظار ريال مدريد، الذي يسعى لضمه بالمجان بعد نهاية عقده في يونيو 2025.

وخلال حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، طُلب من صاحب الـ26 سنة اختيار حلم رئيسي يرغب في تحقيقه من بين أربعة أهداف أخرى محتملة في مسيرته، ليُجيب مدافع الريدز:"هدفي الرئيسي؟ الفوز بالكرة الذهبية".

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وأضاف:"أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك، أريد أن أكون أول ظهير يحصد الجائزة على الإطلاق".

ومن بين الخيارات الأخرى التي عرضت على نجم الريدز، كانت الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أو الحصول على بطولة مع منتخب إنجلترا، وأخيرًا أن يصبح القائد الأول لليفربول.

ومن المثير لمشجعي الريدز أن الخيار الأول لآرنولد كان الحصول على الكرة الذهبية، لأن التواجد في ريال مدريد يزيد من حظوظ أي لاعب في حصد الجائزة، وهو الأمر الذي ثبتت صحته على مدار السنوات الماضية، مع لوكا مودريتش وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وربما فينيسيوس جونيور الذي يعتبر المرشح الأول للحصول عليها في الحفل السنوي المقرر إقامته الإثنين القادم في العاصمة الفرنسية باريس، لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وكان آرنولد قد ارتبط أكثر من مرة بالانتقال لريال، حيث لا تزال تؤكد الصحف الإسبانية، أن الإنجليزي هو الهدف الرئيسي للعملاق الأبيض لدعم مركز الظهير الأيمن على المدى الطويل، لخلافة المصاب داني كارباخال الذي يغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.