"على رأسهم هدفي ريال مدريد وآرسنال" .. مانشستر يونايتد يتحرك لحسم 4 صفقات ضخمة!

خطة مانشستر يونايتد في الميركاتو..

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2025"، وصيف العام القادم.

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مانشستر يونايتد يُعاني مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس عبر "givemesport"، مساء يوم الإثنين، يريد العملاق الإنجليزي التعاقد مع ظهير أيسر شاب، في الفترة القادمة.

جاكوبس كشف عن اسمين مرشحين لتدعيم هذا المركز؛ هما الصربي ميلوس كيركيز لاعب بورنموث الإنجليزي، والكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني.

وأشار إلى أن التفكير السائد في مانشستر يونايتد؛ هو صعوبة التعاقد مع ديفيز، حيث يظل العملاق الإسباني ريال مدريد، المرشح الأقوى للتوقيع معه "مجانًا"، في صيف العام القادم، بعد نهاية عقده مع البايرن.

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ونفى جاكوبس، الأخبار التي ترددت بشأن تواصل الشياطين الحمر مع بن تشيلويل، ظهير أيسر نادي تشيلسي الإنجليزي، للتوقيع معه في شهر يناير القادم؛ سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

وأعلن بن جاكوس، تحرك مانشستر يونايتد لـ"التعاقد" مع الجناح الإنجليزي الشاب تايلر ديبلينج، نجم الفريق المحلي ساوثهامبتون، البالغ من العمر 18 سنة فقط.

أما الحلم الأكبر الذي يعمل عليه يونايتد - حسب جاكوبس -؛ فهو التعاقد مع النجم الألماني جمال موسيالا، الذي لم يجدد عقده - حتى الآن - مع بايرن ميونخ، مشددًا على أن مسؤولي النادي سيحاولون حسم الصفقة، رغم صعوبتها.

وأخيرًا.. يعتبر السلوفيني بنجامين سيسكو، مهاجم لايبزيج الألماني؛ هو الخيار الأول لنادي مانشستر يونايتد، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة؛ لكنه.. يواجه منافسة شرسة للغاية من آرسنال الإنجليزي.