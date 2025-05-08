تحريض على اتجاه سيفسد كرة القدم .. فينجر يهاجم ريال مدريد بسبب مبابي وآرنولد

المدرب الفرنسي السابق يؤكد أن اللاعبين النخبة مستعدون الآن للبقاء حتى نهاية عقودهم للانضمام إلى أندية مثل ريال مدريد

أكد أرسين فينجر، المدرب السابق لآرسنال، أن انتقال ترينت ألكسندر آرنولد إلى ريال مدريد يعكس اتجاهاً متزايداً لدى اللاعبين النخبة، الذين لم يعودوا يطالبون برسوم انتقال باهظة، بل يفضلون إنهاء عقودهم للحصول على عقود أفضل في أندية أخرى.

أكد ألكسندر آرنولد مؤخرًا قراره بمغادرة ليفربول في نهاية عقده، ومن المتوقع أن يصبح آخر لاعب بارز ينضم إلى ريال مدريد مجانًا، بعد عام من رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان في ظروف مماثلة.

وفي حديثه إلى قناة beIN SPORTS، قال فينجر: "أعتقد أن هذا يوضح اتجاهاً جديداً في كرة القدم: لا توجد رسوم انتقال تحصل عليها الأندية مقابل بيع اللاعبين الكبار؛ فهم يغادرون جميعاً عند انتهاء عقودهم لأن رواتبهم مرتفعة للغاية".

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"إذا كنت تريد شراء مارسيل [ديسايي] الآن، عليك أن تدفع له مبلغًا باهظًا لدرجة أنك لن تستطيع تحمل تكاليف الانتقال، فماذا يفعلون؟"

"قبل عامين من انتهاء العقد، يقولون: "نريد شراءك، وسندفع لك هذا الراتب ونحاول تقديم عرض لك. إذا لم ينجح الأمر، سنعود العام المقبل، وإذا لم ينجح، سنأخذك مجانًا"، وهذا ما فعلوه مع [كيليان] مبابي.

"ريال مدريد اتصل بألكسندر آرنولد منذ وقت طويل."

في حين أن ألكسندر أرنولد ربما يكون بالفعل في مدريد حيث سيلتقي بمبابي وزميله في المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام، لا يزال أمام ليفربول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهاية الموسم. سيواجهون آرسنال يوم الأحد قبل أن يتوجهوا إلى برايتون وكريستال بالاس.