تحدث عن الخيارات المتاحة أمامه

كشف نضال هوسيه وكيل أعمال الظهير الكندي ألفونسو ديفيس، عن حقيقة اتفاقه بشكل نهائي على الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

عقد ديفيس مع بايرن ميونخ ينتهي في يونيو 2025 ولم يقم بالتجديد حتى الآن بسبب تعثر المفاوضات مع النادي الألماني، وسط أنباء حول استغلال ريال للموقف لاقتناص اللاعب في صفقة انتقال حر مثلما فعل مع دافيد ألابا وكيليان مبابي وأنطونيو روديجر.

وكيل أعمال ديفيس قال للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو:"هناك صفقة تمت مع ريال مدريد؟ هذا ليس صحيح أبدًا، اللاعب لديه العديد من الخيارات ولم يتفق مع أي ناد حتى الآن".

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وأضاف:"التجديد مع بايرن ميونخ قد يكون كذلك ضمن الخيارات المطروحة أمامه، وأي تقرير يخرج ليقول عكس ذلك فهو غير صحيح".

جدير بالذكر أن ريال يمر بأزمة طاحنة في خط الدفاع هذا الموسم، بسبب ابتعاد دافيد ألابا وعدم عودته حتى الآن، بالإضافة لإصابة إيدير ميليتاو وداني كارباخال وانتهاء موسمهما، مما جعل الأنباء تنتشر حول دخول الميركاتو الشتوي لإنقاذ الموقف.