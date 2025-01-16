"ينتظر مكالمة منهم" .. الكشف عن موقف إيميريك لابورت وريال مدريد من الميركاتو الشتوي

هذا هو موقف المدافع الإسباني من الانتقال إلى ريال مدريد

لطالما ارتبط اسم المدافع الإسباني إيميريك لابورت بنادي ريال مدريد، إذ يسعى النادي الملكي لتعزيز خط دفاعه منذ فترة طويلة.

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ومع فتح نافذة الانتقالات الشتوية، تتجدد الشائعات حول إمكانية انضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض، خاصة في ظل المشاكل الدفاعية التي يعاني منها ريال مدريد بسبب الإصابات.

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وأكدت صحيفة "ماركا" على أن اللاعب الإسباني يسعى لتحقيق النجاحات مع النصر، خاصة في دوري أبطال آسيا، في ظل احتلال النصر المركز الثالث خلف الاتحاد والهلال في دوري روشن، ومع ذلك، لا تزال عينه على مكالمة طال انتظارها من ريال مدريد.

وارتبط اسم لابورت برغبة ريال مدريد في تعزيز دفاعاته أكثر من مرة، خاصة بعد التحركات التي قام بها النادي الملكي خلال صيف 2024 للتعاقد مع لاعبين آخرين مثل ليني يورو.

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وعلى الرغم من الشائعات والحديث عن اتصالات مزعومة مع العديد من المدافعين، لم تتخذ إدارة ريال مدريد أي خطوة جدية تجاه التعاقد مع لابورت حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، يبدو أن ريال مدريد يركز جهوده في سوق الانتقالات على تعزيز مركز الظهير الأيمن، حيث يعتبر الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد الهدف الأساسي.

ومع ذلك، لا يزال اسم لابورت يتردد في الأوساط الإعلامية كبديل محتمل إذا ما قرر النادي البحث عن خيارات لدعم خط الدفاع.

وفي النصر، يعتبر لابورت أحد أعمدة الفريق وأبرز لاعبيه، ورغم الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، فإن إدارة العالمي لم تتلقَ أي عرض رسمي حتى الآن.

لابورت، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، يواصل التركيز على تحقيق النجاحات مع فريقه، مؤكدًا خبرته في التعامل مع مثل هذه الشائعات.

وأحد العوامل التي تعيق انتقال لابورت إلى ريال مدريد هو سياسة النادي الأخيرة، التي تقضي بعدم التعاقد مع لاعبين في سنه إلا إذا كانوا متاحين بشكل مجاني، وفقًا لما أشارت له الصحيفة.

ومع بقاء أكثر من أسبوعين على انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تبدو احتمالية إتمام الصفقة ضئيلة، لا سيما أن أولويات ريال مدريد تتركز على مراكز أخرى.