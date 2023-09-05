ريال مدريد المتضرر الأول .. قضية نيجريرا تعود إلى الواجهة وسط خطط تطهير التحكيم الإسباني

يبدو أن قضية نيجريرا قد وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية ..

يفكر بيدرو روشا، النائب الأول لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم والقائم حاليًا بأعمال رئيس الاتحاد، جديًا في القيام بعملية تطهير شاملة للجنة التحكيم في الاتحاد، وهذا يتضمن عزل لويس ميدينا كانتاليخو رئيس اللجنة من منصبه.

صحيفة "El Mundo" الإسبانية أكدت قرار روشا يأتي في المقام الأول بسبب تقديرات قاضي التحقيقات في قضية نيجريرا، والذي رأى أن هناك فسادًا منهجيًا لنظام التحكيم بسبب التأثير الواضح للرئيس السابق للجنة الحكام في تقارير كل مباراة، وهو ما جعل الأمور تعود لنقطة الغليان في القضية.

قاضي التحقيقات وبعد رؤيته لما وصف بـ"الفساد المنهجي" للحكام، فإنه يعتقد أن ريال مدريد من الممكن أن يكون متضررًا رئيسيًا مما حدث خلال فترة نيجريرا.

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ويبدو أن ريال مدريد، الذي قدم نفسه طرفًا في القضية باعتباره متضررًا عندما اندلعت الأحداث، لن يقف مكتوف الأيدي، حيث سيدافع النادي عما يعتبرونه قد سُرق منهم بشكل غير قانوني.

ولم يخف ريال مدريد أبدًا معارضته لنظام التحكيم الحالي في الاتحاد الإسباني، لأن القادة الحاليين كانوا من رجال نيجريرا في المقام الأول، حيث عبر النادي الملكي أكثر من مرة معارضته للرؤساء السابقين للجنة.

ويبدو أن قرار روشا المنتظر بتطهير لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم سينال استحسان ريال مدريد، لكن المؤكد الآن أن قضية نيجريرا ستعود إلى الواجهة خلال الفترة المقبلة.