"يستحمون بالمال العام" .. قاضٍ إسباني يتهم ريال مدريد بخرق اللعب المالي النظيف

اتهامات خطيرة للنادي الإسباني

أكد خوسيه أنطونيو بالين، القاضي الفخري بالمحكمة العليا الإسبانية، أن ريال مدريد يقوم بانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأشار في تصريحاته إلى أن السبب وراء ذلك يرجع للدخل الذي يحصل عليه النادي الأبيض من مواقف السيارات وبعض الأنشطة الأخرى التي يقوم بها خارج نطاق الرياضة وكرة القدم، ويقصد هنا الأحداث الموسيقية والفنية التي تم تنظيمها مؤخرًا في ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال القاضي الإسباني في تصريحاته لصحيفة "LaNoche 24":"ريال مدريد يستحم بالمال العام، والسبب يرجع لاستفادته ماليًا من مواقف السيارات والأنشطة التي ليس لها أي علاقة بكرة القدم، وقد يواجه مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب اللعب المالي النظيف في وقت قريب".

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وتطرق كذلك إلى أزمة الضجيج المفرط الناتج عن الحفلات الموسيقية في سانتياجو برنابيو، مما أدى إلى إلغائها حتى شهر مارس القادم بسبب الضوضاء الزائدة التي عانى منها سكان الأماكن المجاورة.

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وقال خلال حديثه:"هناك أحكامًا من ستراسبورج وفي كل مكان تصنف الضجيج كالجريمة ضد البيئة، والمسؤولية في هذه الحالة يجب أن تنتقل إلى رئيس البلدية خوسيه ألميدا".

وفي نهاية تصريحاته قال خوسيه أنطونيو إنه يأمل أن يتمكن ريال مدريد من منع العيوب التي تنشر هذه الضوضاء بالأماكن المحيطة بسانتياجو برنابيو، وفي الوقت ذاته أعرب عن عدم تفاؤله بجدية القيام بعزل الصوت في الملعب.