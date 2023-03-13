ريال مدريد السبب .. إيدين هازارد يتهم النادي الملكي بالتسبب في اعتزاله دوليًَا!

إيدين هازارد يتهم ريال مدريد بأنه تسبب في اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بلجيكا.

كشف إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد عن السبب الذي دفعه إلى اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بلجيكا بعد الأداء المخيب للشياطين الحمر في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

هازارد أجرى مقابلة مع صحيفة "HLN" البلجيكية كشف خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته، خاصة في ظل ندرة مشاركاته مع ريال مدريد.

وقال هازارد عن اعتزاله: "بدأت أفكر في الأمر بعد أمم أوروبا، في ذلك الوقت عملت كثيرًا وتعرضت للإصابة ولم أستطع اللعب ضد إيطاليا، لقد آلمني ذلك، غادر زميلي في الفريق (توني كروس) المنتخب الألماني منذ عامين وعلق أنه عندما يكون هناك لاعبون آخرون في المنتخب يمكنه الاستمتاع بوقته مع أطفاله".

وأضاف: "لم أستطع أن أرى نفسي بديلًا في ريال مدريد، وفي نفس الوقت ألعب مع بلجيكا، هذا الموضوع لم يدخل رأسي أبدًا".

وتابع: "العديد من اللاعبين اعتزلوا دوليًا بسبب تراجع مستواهم، والبعض الآخر لم يعتزل لأنهم يلعبون كثيرًا مع الأندية، لكنني ألعب قليلًا جدًا".

وأكمل: "اتصل بي الملك فيليب (ملك بلجيكا) لكن ما تحدثنا عنه بقي بيننا، في كرة القدم لا يجب أن تقول دائمًا لا".

واختتم هازارد تصريحاته قائلًا: "لدي الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها، على سبيل المثال قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي وعائلتي، لست نادمًا على قراري".