ريال مدريد الحل؟ .. إنريكي يصف لمبابي طريقة الفوز بالكرة الذهبية

مهارة مبابي وحدها ليست كافية ليفوز بالكرة الذهبية...

وصف لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، طريقة الفوز بالكرة الذهبية، لكليان مبابي، نجم الفريق الفرنسي، الذي يبحث عن الفوز باللقب الغالي.

وجاء مبابي، في المركز الثالث في قائمة الكرة الذهبية لعام 2023، خلف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي حصل على الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه.

مبابي صاحب الـ 24 عامًا، حريص على الفوز بالكرة الذهبية الأولى في مسيرته، وقدم له مدربه عدة نصائح، خاصة أن المنافسة في السنوات القادمة ستكون مشتعلة، بعد رحيل الأسطورتين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، من الملاعب الأوروبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "إلى جانب المساهمة الفردية، يجب أن يحقق اللاعب البطولات الجماعية، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده".

وساهم الثنائي الذي تفوق علي مبابي، في سباق الكرة الذهبية لعام 2023، على الألقاب إذ قاد البرغوث الأرجنتيني ميسي منتخب بلاده لتحقيق كأس العالم، بينما ساهم هالاند في فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وارتبط النجم الفرنسي، بالرحيل عن باريس سان جيرمان، والانضمام إلى ريال مدريد، بحثًا عن الألقاب الجماعية وتحقيق دوري أبطال أوروبا، وغيره من البطولات الكبيرة التي يفتقدها مبابي.