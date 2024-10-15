11 غرامة دفعة واحدة

أصدر مجلس مدينة مدريد، عقوبات صارمة على منظمي الأحداث الموسيقية التي استضافها "سانتياجو برنابيو"، الملعب التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني.

وأصدر المجلس 11 غرامة، على منظمي الحفلات الموسيقية التي استضافها الملعب مؤخرًا، بسبب تجاوز مستويات الصوت المنصوص عليها في قانون الحماية من الضوضاء والتلوث الحراري.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الغرامات من 17 ألف يورو إلى 148 ألف يورو، حيث يبلغ إجمالي المبلغ المحصل 801 ألف يورو، حيث نظم البرنابيو 18 حفلة، وفي جميعها تم تجاوز حدود الضوضاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الشبكة، إلى أن نادي ريال مدريد لا يتحمل هذه الغرامات، بل الشركات التي تروج لكل حفلة موسيقية، حيث إنها مسؤولة عن الانبعاثات خارج الملعب.

وفي الوقت الحالي، أوقف ريال مدريد الحفلات الموسيقية بينما يبحث عن حل لتحقيق عزل أفضل للصوت في ملعبه، حيث يريد تجنب المزيد من تسرب الضوضاء، لأنه على الأقل حتى أبريل 2025، لن يكون قادرًا على استخدام الملعب لأي شيء آخر غير المباريات.

الخطوة الأولى التي اتخذها النادي الملكي هي توظيف شركة متخصصة لإجراء عمليات محاكاة مختلفة وإيجاد الحل الأنسب، لكن حتى الآن لا يوجد أي من الحلول فعال بنسبة 100٪، ويتم النظر بالفعل في البدائل التي يأملون أن تكون كافية.

وختمت "ريليفو": "على الرغم من كل العقبات، فإن ريال مدريد هادئ بشأن الملعب، حيث يواصل النادي الملكي خطته لاستضافة أحداث جديدة بشكل طبيعي تمامًا، ويفكرون بالفعل في أحداث 2025 و2026 و2027".