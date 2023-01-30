ريال مدريد الأعلى وبرشلونة قبل الأخير.. ضربات الجزاء تخدم أنشيلوتي!

كم ضربة جزاء حصل عليها ريال مدريد هذا الموسم؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن تصنيف جديد خاص بفرق الدوري الإسباني من ناحية ضربات الجزاء المحتسبة لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بالأرقام.

وأثارت مباراة الديربي الأخيرة في بطولة الكأس بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1، جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن فريق ريال مدريد يقضي معظم وقته في المباراة في المنطقة المقابلة ومع ذلك أكثر فريق يحصل على ضربات جزاء في بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر التصنيف فريق ريال مدريد برصيد 7 ضربات جزاء، ثم جيرونا وفالنسيا بستة لكل منهما، وفريق أوساسونا ورايو بخمسة.

ويحتل فريق برشلونة المركز قبل الأخير برصيد ضربة جزاء واحدة، وفي المنطقة السفلية من هذا التصنيف توجد عدة فرق قريبة من وضع أتليتكو الذي لم يحصل على أي ضربات جزاء منذ بداية الموسم مثل ألميريا وإشبيلية وقادش.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.