وسط مزاعم الاغتصاب .. خطوة مفاجئة من ريال مدريد تثير القلق حول مبابي

المهاجم الفرنسي لا يعيش أفضل فتراته

خطوة غريبة ومثيرة للجدل قام بها نادي ريال مدريد الإسباني، تسببت في زيادة الضجة حول الجدل المُثار عن نجمه الفرنسي كيليان مبابي وسط مزاعم الاغتصاب المنتشرة مؤخرًا.

مبابي ذهب في رحلة إلى مدينة ستوكهولم السويدية الأسبوع الماضي، حيث مكث في فندق ليلة الخميس، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة المحلية وجود تحقيق في اغتصاب مزعوم تزامنًا مع هذه الزيارة، لكنها لم تذكر اسم اللاعب، ليخرج الأخير لنفي هذه الأخبار التي ربطت اسمه بالواقعة ووصفها بـ"الكاذبة".

وفي يوم الثلاثاء، نشر ريال مدريد صورة ترويجية لخط ملابس جديد اسمه "Artist Pack" دون وجود مبابي، والمفاجأة أن هذه الصورة تم تعديلها لإزالة صاحب الـ25 سنة منها.

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ويأتي ذلك بعدما لاحظ حساب "GFFN" على منصة "إكس"، أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد نشر الصورة الأصلية للإعلان الترويجي، بتواجد مبابي، قبل أن يقوم بحذفها بعدما نشر النادي الإسباني نسخته المُعدلة.

موقع "سبورتس زون" قال إن هذه الخطوة ليس لها أي علاقة بالأحداث الأخيرة ومزاعم الاغتصاب، بل ترجع ببساطة إلى حقيقة أن شركة "نايكي" التي ينتمي لها مبابي، اعترضت على ظهور أحد نجومها في حملة لشركة أديداس المنافسة لها.

ولكن في الوقت ذاته تواجد إدواردو كامافينجا في الصورة بشكل عادي، رغم أنه أحد اللاعبين المتعاقدين مع نايكي، حيث شارك في حملة خط الأزياء دون أي مشاكل.

يذكر أن مبابي يمر بفترة صعبة في بداية رحلته مع ريال مدريد، بداية من تذبذب مستواه مع الفريق، وصولًا بأزمة مستحقاته المتأخرة مع باريس سان جيرمان، بالتزامن مع عدم تواجده مع منتخب فرنسا في التوقف الدولي الحالي، وكذلك الأنباء المنتشرة حول تحقيقات الاغتصاب المزعومة.