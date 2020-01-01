إنريكي يوضح خطورة إصابة راموس مع إسبانيا

سداسية ساحقة لإسبانيا في شباك ألمانيا

أشاد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، بالمستوى الذي ظهر به فريقه أمام ألمانيا، كما تحدث كذلك عن تطورات إصابة مدافع الفريق سيرخيو راموس.

إسبانيا نجحت في الفوز على ألمانيا بسداسية نظيفة، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، عن طريق هاتريك لفيران توريس وهدف لكل من ألفارو موراتا ورودري وميكيل أويارزابال.

المباراة شهدت تعرض راموس للإصابة، مما تسبب في زيادة المخاوف لدى ريال مدريد، من غياب اللاعب عن مواجهة فياريال القادمة بالدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

وقال إنريكي بعد الفوز الساحق:"المباراة كانت مثالية بالنسبة لنا، الجميع كان في حالة جيدة ونجحنا في الفوز على ألمانيا التي جاءت بأفضل فريق لها".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف:"كانت واحدة من أفضل المباريات مع المنتخب الإسباني وأكثرها تكاملًا بالنسبة لي، كنا متفوقين في المباريات السابقة ولكن هذه المرة كانت مختلفة، ومن الجيد تأهلنا لنصف النهائي".

وأما عن إصابة راموس:"جميع الإصابات التي حدثت كانت طفيفة، وأتمنى عودة جميع اللاعبين في أقرب فرصة ممكن، أشعر بما تعاني منه الأندية لأنني مررت بهذه التجربة من قبل".

إقرأ أيضًا .. متاعب زيدان تزداد .. خروج راموس مصابًا أمام ألمانيا

يذكر أن الفوز جعل إسبانيا تحتل المركز الأول بالمجموعة الرابعة بـ11 نقطة، بفارق نقطتين عن ألمانيا التي جاءت في المركز الثاني.