نور في نهاية النفق.. إشارة جيدة لعودة نجم ريال مدريد من الإصابة!

الملكي لا يمر بأفضل فترة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد تلقى أخبارًا جيدة مؤخرًا تخص أحد نجومه المصابين في الوقت الحالي في ظل البداية الصعبة للموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "خورخي بيكون"، والذي أكد أن اللاعب إدواردو كامافينجا أظهر تحسنًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وأوضح بيكون العامل في صحيفة "ريليفو" أن اللاعب بدء بالفعل في عملية الركض لكن ليس بكامل سرعته، ومن المنتظر أن تسير مراحل التعافي القادمة له بشكل سلس.

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وتوقع الصحفي أن يكون النجم الفرنسي قادرًا على الركض بالكرة بشكل جيد بعد فترة التوقف الدولي التي تبدأ بعد أيام قليلة.

جدير بالذكر أن كامافينجا أن ريال مدريد كان قد أعلن منتصف الشهر الجاري عن إصابة الدولي الفرنسي وأكدت تقارير سابقة أن الإلتواء في الرباط الجانبي بالركبة قد يجعله يغيب لسبع أسابيع.