ريال مدريد وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 إشبيلية

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إشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتقاسم ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع برشلونة برصيد 40 نقطة لكل منهما، مما يجعل خسارة نقطة مؤثرة في مشوار إعادة لقب الدوري إلى العاصمة.

في الوقت نفسه، فعودة جولين لوبيتيجي إلى السانتياجو بعد إقالته العام الماضي ستجعل المباراة أكثر سخونة وإثارة، فسيسعى المدرب إلى إثبات نفسه والعودة إلى المدينة الأندلسية بثلاث نقاط غالية.

الفريق الملكي يريد أن يواصل صدارته لليجا، في الوقت الذي يُعد إشبيلية فيه الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم ويسعى للاقتراب أكثر وأكثر للصدارة.