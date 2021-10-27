تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا وذلك في الجولة الحادية عشرة من مباريات الدوري الإسباني 2021-22

ريال مدريد 0 × 0 أوساسونا

مباشر، لحظة بلحظة



اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وأوساسونا

92' مرتدة سررريعة للريال، فينسيوس ينطلق ويمرر لمارسيلو الذي يحاول لعب عررضية ولكن الدفاع يشتتها لضربة ركنية

90' عرررضية من الجهة اليمنى للريال، ولكن الكرة تلمس مدافع أوساسونا وتذهب سهلة في يد هيريرا

87' أوووووووووه فرصة خطيرررررررة لمارسيلو! اللاعب البرازيلي يفضل لعب كرة عرضية بدلًا من التسديد لتضيع فرصة خطيرررة للملكي

83' عرررررضية خطيررررة من مارسيلو ولكن الكرة تمر من أمام رأس بنزيما ورودريجو

81' تعطل اللعب لسقوط هيريرا للإصابة

80' أوووووووووه كاسيميرو حاول أن يستغل خروج الحارس من مرماه ليسددها في المرمى مباشرًة ولكن الكرة تمر فوق القائم

79' تسديدة أخرى من كروس من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

77' عرررضية من الجهة اليسرى لريال مدريد، دفاع أوساسونا يشتت الكرة، تصل إلى كروس الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها عاااالية عن مرمى هيريرا

75' ضربة حرة غير مباشرة لأوساسونا، الكرة تصل إلى مدافع الفريق الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تمر بجوار القائم

73' عرررضية من مارسيلو ولكنها تمر من الجميع وتخرج ضربة مرمى لأوساسونا

ثلاثة تبديلات لريال مدريد بخروج أسينسيو، كارباخال وميندي و ودخول هازارد، مارسيلو وفاسكيز

68' عرررضية خطيررة من الجهة اليسرى لريال مدريد بقدم فينسيوس ولكنها تمر من أمام الجميع!

60' أووووووووووه خطيررررررررة من بنزيما، الفرنسي يراوغ بشكل رائع ويسدد ولكن الكرة تلمس العارضة وتخرج لضربة مرمى

58' انطلاقة من فينسيوس، تمريرة إلى رودريجو الذي يلعب عررررضية ولكنها تمر من الجميع وتخرج لضربة مرمى

56' تسديدة قوووووية من كروس ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

49' أوووووووووووووووه القائم يحرم أوساسونا من الهدف الأول، مرتدة رائعة وتمريرة إلى مانكيولا الذي يسدد الكرة بقوة ولكنها تصطدم بالقائم

بداية الشوط الثاني

تبديل لريال مدريد قبل بداية الشوط الثاني بدخول رودريجو وخروج كامافينجا

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وأوساسونا

44' عررضية لريال مدريد، مانو سانشيز يحاول تشتيت الكرة وكادت أن تخدعه وتسكن شِباك فريقه ولكنها تخرج لضربة ركنية

42' عرررررضية من كارباخال يلعبها كامافينجا برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

41' تسديدة من كيكي جارسيا ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى كورتوا

32' كامافينجا يسدد! ولكن الكرة عالية وبعيدة عن مرمى أوساسونا

29' تسديدة قوووووية من ميليتاو ولكن هيريرا يتصدى للكرة ويبعدها عن مرماه

28' تمريرة بإتجاه فينسيوس، البرازيلي يحاول السيطرة على الكرة ولكنها تطول منه وتخرج إلى ضربة مرمى لأوساسونا

21' أووووه فرصة خطيرة لكامافينجا ولكن تسديدة اللاعب الفرنسي تمر بجوار القائم وترتطم بالشباك الخارجية

18' تمريرة رائعة من الجهة اليمنى، أسيبنسيو يحاول اللحاق بالكرة ولكنه يلتحم مع الحارس هيريرا دون أن يلمس الكرة، ليتم احتساب خطأ لصالح حارس أوساسونا

15' بنزيما يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكنها تعلو العارضة بقليل

14' خطأ لريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة فينسيوس,, وبطاقة صفراء للمدافع أوناي جارسيا

11' عرررضية من ميندي، ولكن الكرة تصل مباشرًة سهلة في يد هيريرا

8' تمريرة رائعة جدًا إلى كارباخال الذي توغل داخل منطقة الجزاء، يحاول لعب الكرة برأسه ولكن هيريرا يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

7' سيطرة واستحواذ على الكرة من ريال مدريد، ولكن دون أي فرص خطيرة حتى الآن

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب أنشيلوتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميندي - ميليتاو - ألابا - كارباخال

كروس - كاسيميرو - كامافينجا

فينسيوس - بنزيما - أسينسيو

تشكيل أوساسونا:

قرر المدرب أراساتي اللعب بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-4-2

سيرجيو هيريرا

كروز - أوناي جارسيا - دافيد جارسيا - فيدال

سانشيز - مانكيولا - تورو - مارتينيز

أفيلا كيكي جارسيا

في المقابل، سيحاول أوساسونا العودة من سانتياجو برنابيو بنتيجة إيجابية، وحقق الفريق نتائج رائعة منذ بداية الموسم الجديد بجمع 18 نقطة يحتل بهم المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن الملكي الذي لعب مباراة أقل.

يسعى الملكي لاستغلال الحالة المعنوية الرائعة للفريق بعد الفوز بالكلاسيكو على برشلونة في الكامب نو، من أجل مواصلة الضغط على ريال سوسيداد في الصدارة واغتنام فرصة الانفراد بها في حال فاز ضد أوساسونا وباللقاء المؤجل له.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2021-22 والتي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".