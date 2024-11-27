"ريال مدريد أفقدني السيطرة على مشواري الكروي".. مايكل أوين يوجه نصائح غالية لآرنولد!

النجم الإنجليزي مر بتجربة مشابهة لما يمر به ظهير أيمن ليفربول حاليًا

حينما تأتيك النصيحة من أسطورة كروية بحجم مايكل أوين، فإن الأمر يستحق التأمل، ولكن الأمر تصبح له مناح أخرى حين يكون الأسطورة نفسه قد عاش موقفًا مشابهًا لموقفك، وهذا ما يمكن أن يكون ملهمًا لنجم ليفربول الحالي ترنت ألكساندر آرنولد، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال أوين في تصريحات لصحيفة التليجراف البريطانية: "وضع ترنت معضلة مثيرة للاهتمام، لقد أعطى كل شيء للنادي ولديه عاطفة عميقة تجاهه، وإذا اختار الرحيل، فلا ينبغي أن يتم انتقاده لأنه يبحث عن تجارب جديد في مسيرته".

وأردف: "لقد مررت بلحظات مشابهة، لقد كبرت وريال مدريد هو أكبر ناد في العالم، بفضله تاريخه الحافل وجاذبية القميص الأبيض الشهير، أستطيع فهم شعور اللاعبين الذين يحسون أن اللعب هناك هو نهاية الإنجاز، ذلك العرض الذي أتى من ريال مدريد كان نداء بسيطًا وشعرت أنه يتعين على الرد على تلك الفرصة السحرية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في اللحظة التي اخترت فيها الانضمام إلى ريال مدريد، فقدت السيطرة على مسيرتي المهنية والطريقة التي سيُنظر إلي بها من الآن فصاعدًا. الآن، أتردد في المرور أمام ملعب أنفيلد، أدرك تمامًا أن الحب الذي شعرت به من قبل المشجعين لم يعد متبادلاً".

وأكد: "إنه شعور غريب، ولسنوات عديدة، سعيت إلى تجنب هذا الطريق للعودة إلى الأكاديمية بسبب الانزعاج الشديد من هذه المشاعر، يؤكد الناس أن انتقالي إلى مانشستر يونايتد هو الذي أدى إلى توتر المشاعر، لكن العداء ضدي بدأ قبل ذلك بكثير".

وعن النصيحة التي يمكن أن يقدمها لآرنولد، قال أوين: "ترنت لديه رقمي، سأكون متاحًا دائمًا للدردشة، ولكن من المهم أن يزن إيجابيات وسلبيات مثل هذه الخطوة المهمة، الجميع يطمح إلى كتابة التاريخ، لكن قصة جايمي كاراجر الذي أنهى مسيرته في ليفربول محاطًا بعشق الجماهير أمر مهم أيضًا".