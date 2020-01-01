ريال مدريد وأتليتكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 أتليتكو مدريد

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4’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح أتليتكو مدريد ضد كاسيمرو ساؤول نيجيز

3’ انطلاقة من ألفارو موراتا من الجهة اليسري لكن استخلصها الكرة من أمامه فالفيردي وابعدها اصطدمت فى موراتا وتحولت إلى ضربة مرمي

2’ تمريرات قصيرة بين مدافعي ريال مدريد فى منتصف الملعب الدفاعي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ماريو هيرموسو / أنطونيو مويا / توماس ليمار / سيرخيو كاميللو / إيفان سابونجيش / أنطونيو أدان / يانيك كاراسكو

أتليتكو مدريد: يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من يان أوبلاك / سيمي فرساليكو / ستيفان سافيتش / فيليبي / رنان لودي / أنخل كوريا / توماس بارتي / ماركوس يورنتي / ساؤول نيجيز / فيتولو / ألفارو موراتا

البدلاء / خيمس رودريجيز / ألفونس أريولا / لوكاس فاسكيز / مارسيلو / لوكا يوفيتش / إيدير ميليتاو / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / كريم بنزيمة / إيسكو

تشكيل الفريقين:

يحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس ب 36 نقطة أي بفارق 10 نقاط عن البلانكوس الذي يحتل الصدارة ب 46 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يليه في ترتيب جدول الدورى لذلك سيقاتل ريال مدريد على الفوز بهذه المباراة حتى لا يفقد الصدارة.

ينتظر كل عشاق الساحرة المستديرة وعشاق الليجا ديربي العاصمة مدريد الذي يغلب عليه دائماً طابع القوة والإثارة والندية بين الفريقين الأحمر والأبيض.