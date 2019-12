ريال مدريد وأتلتيك بلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020

ريال مدريد 0 × 0 أتلتيك بلباو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

90+6’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

90+5’ انطلاقة وتوغل رائع من إنيكو ليكو من داخل يمين المنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم

90+4’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق توني كروس لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

90+3’ تمريرة طولية فى إتجاه جاريث بيل لكنها أقرب إلى الحارس أوناي سيمون

90+2’ خطأ لصالح اتلتيك بلباو من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من راؤول جارسيا لكنها مرت من أمام الجميع إلى ضربة مرمي

90+1’ الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

90’ عرضية من توني كروس من الجهة اليمنى فى إتجاه كريم بنزيمة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

89’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

88’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

87’ بطاقة صفراء من نصيب سيرخيو راموس بعد إعتراضه للاعب أتلتليك بلباو

87’ عرضية رائعة من الجهة اليمني عن طريق كارباخال يرتقي لها لوكا يوفيتش ويسددها برأسية قوية لكنها اصطدمت فى القائم الايمن

86’ تبديل ثاني فى صفوف أتلتيك بلباو دخول بينات إتشيباريا وخروج إيناكي ويليامس

85’ تراجع كامل من جميع لاعبي أتليتك بلباو لمحاولة الدفاع وتأمين النتيجة

84’ عرضية من كارباخال من الجهة اليمنى فى إتجاه كريم بنزيمة لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له

83’ حصار هجومي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات أتلتيك بلباو

82’ تمريرة من لوكا مودريتش فى إتجاه كريم بنزيمة لكن خروج رائع من الحارس وامسكها من أمام بنزيمة

81’ عرضية أرضية من كارباخال من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

80’ تنفيذ الخطأ بعرضية من توني كروس فى غتجاه المنطلق سيرخيو راموس لكن ابعدها المدافع إينيجو مارتينيز من أمامه

79’ خطأ لصالح ريال مدريد من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من داني جارسيا على توني كروس

78’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق أسيير فياليبري لكنها مرت بجوار القائم

77’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على الكرة وتمريرات على حدود منطقة جزاء أتلتيك بلباو

76’ تمريرة طولية من كارباخال فى إتجاه المنطلق جاريث بيل على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

75’ ربع ساعة أخيرة علي نهاية المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

73’ التبديل الأول فى صفوف اتلتيك بلباو دخول أسيير فياليبري وخروج كينان كودرو

72’ تبديل أخير فى صفوف ريال مدريد دخول لوكا يوفيتش وخروج فينيسيوس جونيور

70’ تسديدة قوية من جاريث بيل من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

68’ ياربااااااااااااه،،،،، كارباخال ينقذ مرماه من هدف مئكد بعد عرضية رائعة من الجهة اليمنى كادت ان تصل إلى المتمركز داخل داخل يسار المنطقة إيناكس ويليامس لكن ابعدها كارباخال ببراعة من أمامه

67’ ركنية لصالح ريال مدريد على يسار مرمى أتليتك بلباو تنفذ بعرضية من توني كروس لكن الحكم يشير بوجود خطأ ضد سيرخيو راموس

66’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد ومحاولات مستمرة للبحث عن هدف التقدم

65’ انطلاقة من فيرلاند ميندي من داخل يسار المنطقة وتدخل قوي من مدافعي أتلتيك بلباو ليقط الللاعب ويطالب الحكم بركلة جزاء

64’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق كريم بنزيمة لكن ابعدها الحارس ببراعة

62’ تبديل ثاني فى صفوف ريال مدريد دخول جاريث بيل وخروج رودريجو سيلفا

61’ تمريرة من رودريجو سيلفا فى إتجاه فينيسيوس جونيور لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

58’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها ناتشو برأسية قوية اصطدمت فى القائم ثم احتسب الحكم خطأ بعد تدخل راموس مع الحارس أوناي سيمون

57’ تبديل أول فى صفوف ريال مدريد دخول ناتشو وخروج إيدير ميليتاو

56’ تمريرة رائعة من كارباخال لداخل يمين المنطقة تلقاها كريم بنزيمة بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

55’ تمريرة طولية من لوكا مودريتش فى إتجاه كريم بنزيمة على الجهة اليسري الذي مررها إلى توني كروس ليسددها الألماني تسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

53’ استئناف المبارة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد

52’ توقف اللقاء لإصابة ميليتاو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

51’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من كينان كودرو على إيدير ميليتاو

50’ خطأ لصالح رياال مدريد من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من توني كروس لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

48’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد على حدود منطقة جزاء أتلتيك بلباو

47’ انطلاقة من فيرلاند ميندي من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

46’ بداية الشوط الثاني

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

44’ هدف لفريق أتلتيك بلباو عن طريق كينان كودرو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

43’ سيطرة وضغط قوي من لاعبي ريال مدريد وتحكم رائع فى رتم المباراة

42’ لاتسديدة قوية من كريم بنزيمة من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

41’ توغل رائع من رودريجو من داخل يمين المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

40’ خمس دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

39’ انطلاقة من فالفيردي من على حدود المنطقة ومحاولة الإختراق من العمق لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

37’ عرضية رائعة من رودريجو سيلفا من الجهة اليمنى يتلقاها كريم بنزيمة برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

36’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ عرضية أرضية من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة فالفيردي

34’ تسديدة من كارباخال من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

33’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد وضغط قوي بحثًا عن هدف التقدم

32’ أووووووووووووووووه،،،،، هجمة خطيرة لريال مدريد بعد تمريرة رائعة تضع كريم بنزيمة فى مواجهة المرمي ليراوغ الحارس ويسددها فى المرمي لكن ابعدها المدافع اوناي نونيز من على خط المرمي

31’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رودريجو سيلفا تلقاها كريم بنزيمة برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ عرضية من رودريجو سيلفا من الجهة اليمني لكنها مرت من أمام الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي

27’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه فى اللحظات الأخيرة

26’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من لاعبي ريال مدريد

25’ خطأ لصلح ريال مدريد بعد تدخل قوي على فيرلاند ميندي فى منتصف الميدان

24’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد دفعة قوية من لاعب اتلتيك بلباو لإيدير ميليتاو

23’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكا مودريتش تلقاها فينيسيوس جونيور برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

22’ محاولة التوغل من ويليامس من على حدود المنطقة لكن تدخل معه إيدير ميليتاو وابعدها من امامه بنجاح

21’ عرضية من إينيجو مارتينيز من الجهة اليسري لكن استخلصها سيرخيو راموس بنجاح

20’ تمريرة طولية من راؤول جارسيا فى إتجاه ويليامس المنفرد بالمرمي ليسددها فى أتجاه المرمي لكن ابعدها ثيبوه كورتوا ببراعة

19’ تسديدة قوية من لوكا مودريتش من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي

18’ ياربااااااااااه،،،،، هجمة خطيرة لريال مدريد بعد انطلاقة رائعة من توني كروس وتوغل رائع لداخل يسار املنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها اصطدمت فى القائم ومرت بسلام على مرمي أتليتك بلباو

17’ عرضية من فينيسيوس جونيوس من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس بثبات

16’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ثم يمررها فى إتجاه كريم بنزيمة لكن تغطية دفاعية جيدة لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كارباخال لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية بنزيمة

13’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ريال مدريد

12’ انطلاقة من إيناكي ويليامس من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها ن أمامه سيرخيو راموس

11’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات أتلتيك بلباو فى هذه اللحظات

10’ تمريرة ثنائية خطيرة بين كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور الذي توغل بها لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوية ابعدها الحارس لتصطدم فى فى قدمه وتتحول إلى ضربة مرمي

9’ هجمة خطيرة لفريق أتلتيك بلباو وانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق راؤول جارسيا الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها لوكا مودريتش بنجاح من قلب المنطقة

8’ محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على منتصف الميدان

7’ انطلاقة من رودريجو سيلفا من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

5’ محاولة التوغل والإختراق من كريم بنزيمة من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها من أمامه

4’ خطأ لصالح ريال مدريد فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من راؤول جارسيا على توني كروس

3’ انطلاقة من إيناكي ويليامس من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى إنيجو ليكو الذي حاول التسديد من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

2’ تمريرة من لوكا مودريتش من خارج المنطقة فى إتجاه فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أسيير فياليبري / أوناي لوبيز / إيباي جوميز / جيازكا لارازابال / ميكيل بالينزياجا / بينات إتشيباريا / ياجو هيريرين

أتلتيك بلباو: يبدأ المدرب جازيكا جاريتانو أجيري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أوناي سيمون / ياري ألفاريز / أوناي نونيز / إينيجو مارتينيز / يوري بيرتشيتشي / داني جارسيا / ميكيل أروتي / إنيجو ليكو / راؤول جارسيا / إيناكي ويليامس / كينان كودرو

البدلاء / لوكا يوفيتش / جاريث بيل / ألفونس أريولا / رافاييل فاران / إيسكو / ناتشو / براهيم دياز

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخي راموس / إيدير ميليتاو / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / توني كروس / فيديريكو فالفيردي / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

تشكيل الفريقين:

في المقابل يتواجد بلباو في المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ويعتبر الفريق مرشحًا قويًا لحجز معقد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط في الوقت الراهن والذي يتواجد فيه الحصان الأسود للبطولة وهو فريق خيتافي.

يدخل الملكي المباراة وهو يحافظ على الصدارة التي يقتسمها مع برشلونة بعد أن تمكن من العودة بنقطة ثمينة من كامب نو في الكلاسيكو الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلي، ليستعيد المرينجي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الأونة الأخيرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./