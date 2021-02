ريال مدريد وأتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

انطلاق المباراة

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - إيسكو

يبدأ المدرب جاسبريني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-1-2

جوليني

روميرو - برونو - دجيمستي

جوسينس - فرولير - دي رون- ماهيلي

بيسينا

موريل - زاباتا

