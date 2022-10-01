ريال مايوركا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023

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ريال مايوركا 0×1 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاااية المباراة بفوز صعب لبرشلونة على ريال مايوركا بهدف نظيف سجله ليفاندوفيسكي

89' أوووووووه لي كانج إن يضيع التعادل على مايوركا، عرضية رائعة من مافيو، اللاعب الكوري يستلم الكرة، يتوغل ويسدد ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

86' خطيرررة لمايوركا، تسديدة من موريكي بعد مرتدة للفريق ولكن الكرة بعيدة قليلا عن المرمى

78' خطيرررررة لبرشلونة، تمريرة رائعة لبيدري الذي كان لديه فرصة للتسجيل، يقرر التمرير بالكعب لليفاندوفيسكي ولكن الدفاع يقطع الكرة

74' ركنية لريال مايوركا، ولكن بيكيه يشتت الكرة ويبعد الخطورة عن منطقة الجزاء

71' تسديدة قووووية من ألبا ولكن الكرة عالية جدا عن المرمى

تبديلين لبرشلونة بدخول رافينيا وجافي وخروج كيسيه وفاتي

61' خطيرررة لبرشلونة، تسديدة من كيسي ولكنها تمر بجوار القائم

60' برشلونة يضغط بقوة بحثًا عن الهدف الثاني

51' خطيررررررة لمايوركا، تمريرة رائعة من مافيو إلى سانشيز وتسديدة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن

49' خطيررررة لمايوركا، عررضية من مافيو ورأسية من موريكي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على ريال مايوركا بهدف نظيف سجله ليفاندوفيسكي

45' توقف اللعب لعلاج بوسكيتس بعد أن ارتطم كوع مدافع مايوركا في رأسه

39' بطاقة صفراء من نصيب بيكيه بعد تدخل قوي للغاية على لي كانج إن، ومشادة بين اللاعبين بسببه

34' أوووووووووووه شتيجن يتصدى لفرصة هدف محقق لمايوركا، عررضية لخاومي كوستا الذي يسدد الكرة قووية ولكن الحارس الألماني يمسك بها

32' خطيرررة لبرشلونة، ركنية تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

22' فرصة أخرى لليفاندوفيسكي لتسجيل الهدف الثاني، ولكن الحارس رايكوفيتش يمسك بتسديدة البولندي

19' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الأول لبرشلونة، تسديدة رررائعة وقووية من البولندي في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مايوركا

14' محاولة لبرشلونة، تسديدة قووية من ديمبيلي ولكن تعلو المرمى

12' خطيررة لمايوركا، الركنية تُلعب بفكرة جيدة، تمريرة أرضية إلى سانشيز الذي يسدد مباشرة ولكن الكرة عالية عن المرمى

10' تسديدة من خارج المنطقة للاعب مايوركا لي كانج إن ولكن الكرة تخرج لركنية

4' تسديدة من جافي ولكن الكرة بعيدة عن مرمى مايوركا

3' سيطرة واستحواذ من برشلونة في أولى دقائق اللقاء

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ تشافي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - أندرياس كريستنسين - أليخاندرو بالدي

فرانك كيسيه - سيرجيو بوسكيتس - جافي

إنسو فاتي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي

تشكيل مايوركا

يبدأ أجييري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 5-3-2

رايكوفيتش

بابلو مافيو - مارتن فالينت - أنطونيو رايلو - خوسيه كوبيت - خاومي كوستا

أنطونيو سانشيز - إدريسو بابا - إينييجو دي جالاريتا

لي كانج إن - فيدات موريكي

يسعى العملاق الكتالوني لمواصلة الانتصارات والضغط على المتصدر ريال مدريد، حيث يحل برشلونة ثانيًا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الأول، في حين أن ريال مايوركا يقبع في المركز العاشر برصيد 8 نقاط ويرغب بتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جمهوره.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب إيبيروستار.