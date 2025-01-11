جماهير ريال مايوركا بعد أحداث السوبر: لن نعود إلى السعودية مرة أخرى

والدة مهاجم الفريق نفت تعرضها للتحرش

حالة من الانزعاج تعيشها بعثة فريق ريال مايوركا، بعد العودة من المشاركة في كأس السوبر الإسباني على الأراضي السعودية، بسبب بعض المضايقات التي تعرض لها العديد من المشجعين وفقًا لروايتهم.

مايوركا لعب في نصف نهائي السوبر أمام ريال مدريد يوم الخميس الماضي، وخسر بثلاثية نظيفة، ليودع البطولة مبكرًا، ولكن من الواضح أن الهزيمة ليست هي السبب الوحيد لإحباط عشاق الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تصريحات للجماهير بعد عودتها إلى إسبانيا، وكانت العبارة الأكثر تداولًا هي "لن أعود مرة أخرى إلى السعودية"، في إشارة إلى التصرفات المسيئة التي تعرضوا لها من المشجعين المحليين عند الخروج من ملعب الملك عبد الله.

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وقالت إحدى المشجعات المتضضرات من المواقف العدوانية لبعض المشجعين:"لقد مررت بمواقف لم أرها من قبل في ملعب كرة قدم".

وصرحت إيزابيل باستيدس، والدة مهاجم مايوركا أبدون براتس عن محاصرة الجمهور لها:"بعد الخروج من هذا الملعب لا أعتقد أنني سأكرر هذه التجربة مرة أخرى، في البداية وضعوا الهواتف المحمولة في وجوهنا، وأصبحت الأمور أكثر تعقيدًا عندما اقتربنا من الخروج".

وخلال تصريحاتها قالت والدة اللاعب إنها لم تعاني من أي تحرش جنسي خلال هذه الرحلة، مشيرة إلى أن الأمر انحصر على بعض المضايقات والشعور بالانزعاج.

وفي سياق متصل قالت إحدى أقارب خوسيه كوبيتي، إنها اضطرت إلى تحمل السلوك الخارج من بعض المشجعين، والذي وصل إلى التلامس الجسدي خلال اقترابها من حافلة مغادرة الملعب، وأوضحت أن الأمر حدث لأفراد عائلات اللاعبين الآخرين.

وأكد أعضاء آخرون في البعثة أن أمن الملعب قد تخلوا عنهم تمامًا في الفترة التي سبقت المباراة، مما جعلهم لا يفكرون في العودة لتجنب المرور بهذه التجربة.