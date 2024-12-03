فيديو | غضب عارم.. لاعب مايوركا "ينطح" زميله بسبب الهدف الثاني لبرشلونة!

ليلة كارثية على أصحاب الأرض

موسم جيد يمر به ريال مايوركا في الدوري الإسباني بشكل عام، ولكن ما حدث اليوم أمام برشلونة، كان بمثابة الكارثة على فريق المدرب جاجوبا أراساتي.

مايوركا خسر بنتيجة 5/1 على أرضه ووسط جماهيره، حيث جاءت خماسية الفريق الكتالوني عن طريق رافينيا "هدفين" وهدف لكل من باو فيكتور وفرينكي دي يونج وفيران توريس، بينما سجل فيدات موريكي هدف أصحاب الأرض الوحيد.

المدافع الكولومبي يوهان موخيكا عاش 90 دقيقة من الرعب أمام لامين يامال، وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها رافينيا الهدف الثاني بالدقيقة 56 من عمر اللقاء.

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وشوهد موخيكا في حالة شديدة من الغضب بعد تسجيل البرازيلي للهدف الثاني، وقام بـ"نطح" زميله مانو مورالانيس برأسه بشكل ملحوظ، في لقطة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا في هذه اللقطة، أن الكولومبي كان يلوم زميله على الكرة من بدايتها، والتسبب في الهجمة التي أدت لاستقبال فريقهما الهدف الثاني، وبعدها سيطر برشلونة على كل شيء وفاز بنتيجة 5/1.

جدير بالذكر أن النتيجة جعلت برشلونة يحافظ على صدارته للدوري الإسباني بـ37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني، بينما يأتي مايوركا بالمركز السادس بـ24 نقطة.