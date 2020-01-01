ريال سوسيداد: لا نعرف شيئاً عن رحيل مهاجمنا إلى برشلونة

البارسا لا يزال يبحث عن إنفراجة في أزمة المهاجم

أصبح نادي برشلونة الإسباني قريبًا من التعاقد مع البرازيلي ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد الإسباني من أجل سد العجز الذي نتج عن إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

ويمكن لبرشلونة التعاقد مع لاعب في الوقت الحالي بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، ولكن هنالك شرطين لإتمام الأمر وهما وصول غياب ديمبيلي عن الملاعب إلى مدة تزيد عن 5 أشهر وعلى أن يكون اللاعب المراد التعاقد معه من داخل الدوري الإسباني.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية": "فأن ويليان خوسيه سبق له اللعب تحت قيادة المدرب كيكي سيتين في فريق لاس بالماس وحاول التعاقد معه عندما كان مدرباً لبيتيس قبل أن يفشل الأمر بين إدارة الناديين".

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وعلق خوكين أبيرباي، رئيس ريال سوسيداد، على هذا الخبر، قائلاً: "لم نجرِ محادثة مع أي نادٍ من أجل ويليان خوسيه، هو لاعب رائع لديه اهتمام كبير من عدد من الأندية، ونعلم أن برشلونة يبحث عن مهاجمًا".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانوا سيتصلون بنا، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد، هو لاعب مهم لنا، وسنفتقده بالتأكيد، لأننا نحتاج لكل اللاعبين في هذه المرحلة".

توتنهام الإنجليزي كان لديه الرغبة في التعاقد مع اللاعب في يناير الماضي ولكن الأمر لم يتم، وسيكون على برشلونة دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ 70 مليون يورو في حال أراده ضمه، أو الاتفاق على مبلغ يرضي إدارة سوسيداد.