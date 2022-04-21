ريال سوسيداد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ريال سوسيداد 0×1 برشلونة

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32' عررضية من الجهة اليمنى لريال سوسيداد ولكن شتيجن يشتت الكرة بيديه

28' خطيرررررة لبرشلونة، تسديدة قوووية من دي يونج ولكن الكرة تمر بجوار القائم

21' ضغط من ريال سوسيداد بحثًا عن التعادل

14' عرررضية من الجهة اليمنى لسوسيداد، ولكن الكرة تصل إلى تير شتيجن

10' جووووووووووووووووووووووووووووووووول أوباميانج يسجل الأول لبرشلونة، تمريرة رائعة من جافي إلى فيران توريس، وعررضية يسددها أوباميانج برأسه في المرمى

10' خطيرررررة لبرشلونة، تسديدة من ديمبيلي ولكن الكرة تصطدم بالقائم

6' ديمبيلي يتوووغل ويسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفا

2' أوووووه إيزاك يضغط على شتيجن، كاد أن يغالطه ويقطع الكرة، ولكنها تخرج لضربة مرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - داني ألفيس

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيل ريال سوسيداد:

يبدأ المدرب إيمانول ألجاوسيل بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ريميرو

دييجو ريكو - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا - خوسيبا زالدوا

رافينيا - ميكيل ميرينو - مارتين زوبيمندي - عدنان يانوزاي

أليكساندر إيزاك - أليكساندر سورلوث

يسعى برشلونة رابع الترتيب لاسترداد المركز الثاني وتعويض الخسارة المفاجئة التي تعرض لها أمام قادش في الأسبوع الماضي، في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس ولديه فرصة للانفراد بالمركز الخامس بدلًا من بتيس في حال فاز في لقاء الليلة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، وستُقام على ملعب أنويتا.