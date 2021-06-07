رياض محرز يرد على أنباء انتقاله لآرسنال!

النجم الجزائري يرد بشكل حاسم على الأخبار التي تناولت إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي!

رد النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي على الأخبار التي تناولت إمكانية رحيله عن صفوف الفريق في الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بعد فوز منتخب بلاده على مالي بهدف نظيف وتمديد سلسلة اللا هزيمة الخاصة بهم.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على مالي في مباراة ودية مساء الأمس، وسجل محرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء.

وقال محرز في التصريحات التي أدلى بها لصالح "DZ Sport": "لا يوجد أي جديد بشأن مستقبلي، أنا أشعر أنني بخير في مانشستر، وسأبقى معهم بمشيئة الله".

وكانت تقارير صحفية قد خرجت قبل أيام وأكدت أن رياض محرز سيرحل في الصيف عن مانشستر سيتي بسبب رغبة الإدارة في الحصول على تمويل عدة صفقات أخرى.

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وأكدت التقارير نفسها أن آرسنال ضمن أبرز المهتمين بالحصول على خدماته، هو وزميله في الفريق رحيم ستيرلينج الذي قد يرحل هو الآخر.

جدير بالذكر أن دور رياض محرز في مانشستر سيتي قد تحسن هذا الموسم بشكل واضح، حيث أصبح يشارك أكثر ويساهم تهديفيًا بطريقة مؤثرة مع الفريق.