لماذا لم يشارك رياض محرز في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

تعرف على أسباب غياب النجم الجزائري رياض محرز عن مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وماذا قال بيب جوارديولا عن ذلك؟

يُصنف رياض محرز باعتباره أحد أهم اللاعبين العرب الذين ينشطون في أوروبا، وذلك بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع ليستر سيتي ويُكملها حاليًا مع مانشستر سيتي.

ورغم ذلك، لكن لا تزال أموره داخل ملعب الاتحاد ليست على ما يرام في ظل ما يتردد دائمًا عن وجود خلافات بينه وبين مدربه بيب جوارديولا، الذي لا يعتمد عليه بالكثافة المناسبة لحجم إمكانياته.

هذه المرة أثيرت ضجة كبيرة بعدما قام الفيلسوف الإسباني باستبعاد محرز تمامًا من قائمة السيتي لمواجهة ليفربول، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الضجة في المقام الأول أثيرت لأن الدولي الجزائي يظهر بصورة مميزة هذا الموسم، وغيابه عن أحد أهم مباريات الموسم وأكبرها حتى بعدم تواجده على دكة البدلاء لا يوجد ما يبرره سوى أنه خارج حسابات المدرب أو أن ثمة نزاع نشب بينهما مثلًا.

في النهاية، يكشف لكم موقع جول في هذا التقرير عن أسباب غياب رياض محرز عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

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لماذا لم يشارك رياض محرز في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

أرجعت تقارير من الصحف الإنجليزية سبب غياب رياض محرز عن مباراة ليفربول إلى سياسة المداورة التي ينتهجها بيب جوارديولا، في إطار سعيه الحثيث لتوفير جهود لاعبيه وإبعادهم عن مواضع الخطورة على مدار الموسم الطويل الذي تعيشه كرة القدم.

بدوره عقّب جوارديولا نفسه في تصريحات للإعلام قبل المباراة على غياب محرز حتى عن دكة البدلاء "لمصلحته" في المقام الأول وبرر ذلك بأنه يعمل على إراحة صاحب الـ28 عامًا.

في كل الأحوال، يبقى الأكيد أن محرز لا يُعاني من أي إصابات في الفترة الراهنة، وفرضية الإراحة تبدو مقنعة بعض الشيء في ظل مشاركة اللاعب الأسبوع الماضي في مباراتين أمام شيفيلد يونايتد محليًا وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

ماذا صنع رياض محرز هذا الموسم حتى الآن؟

انضم رياض محرز إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 67 مليون جنيه استرليني.

حقق الجزائري لقب الدوري الإنجليزي وكذلك كأس كاراباو رفقة كتيبة بيب جوارديولا، ولكن دوره الموسم الماضي بدأ في الزيادة بعد أن كان بديلًا أغلب الوقت في موسمه الأول.

هذا الموسم استمر محرز في التقدم مع السيتي وازدادت مشاركته في المباريات، فحتى الآن لعب 10 مباريات في مختلف المسابقات وسجل هدفًا وصنع آخر.

5 مباريات من العشرة كانوا على صعيد البريميرليج، الذي شهد هدفه الوحيد في شباك فريقه السابق ليستر سيتي من تسديدة أسطورية لا تنسى، مقابل 3 مشاركات في دوري أبطال أوروبا ومشاركتين في كأس كاراباو.

إجمالي عدد الدقائق التي لعبها محرز حتى الآن تبلغ 784 دقيقة، أمر قد يشرح أنه لا توجد أزمات فعلية بينه وبين جوارديولا وإلا لكان عانى من قلة المشاركة.