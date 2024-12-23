"اتهموني بكره رياض محرز" .. كلاوديو رانييري: سعود عبدالحميد جيد بالنسبة للاعب سعودي!

مدرب روما يقدم نصائحه لمسؤولي الكرة السعودية..

أشاد كلاوديو رانييري؛ المدير الفني لروما، بالتطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية خلال العامين الأخيرين، واضعًا روشتة لاستمرار التطوير والتحسن، متحدثًا في الوقت نفسه عن لاعبه سعود عبدالحميد.

المدرب الإيطالي يقود الظهير السعودي حاليًا في روما، إذ منحه فرصة المشاركة في أربع مباريات من أصل ثمانية قاد خلالها الذئاب منذ التعاقد معه خلفًا للكرواتي المقال إيفان يوريتش.

وبسؤاله عن الكرة السعودية، قال رانييري خلال بودكاست "إكسترا تايم": "أعتقد أن هناك تغيير في العقلية حاليًا في السعودية، أصبح لديها العديد من اللاعبين الجيدين، والآن من المهم أن نرى كيف يطورون كل شيء، كريستيانو رونالدو (قائد النصر) روج للأمر بشكل ناجح للغاية، ووصل هذا للاعبين آخرين جيدين ومدربين مناسبين".

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وأضاف: "الآن أعتقد أنه من المهم التحسن والتطور باستمرار، أعتقد أن هذا ما حصل في أمريكا منذ زمن طويل مع بيليه، وحاليًا هي دولة جيدة لكرة القدم أو كما يقولون (السوكر)، نحن نسميها كرة قدم، لكنهم يعرفونها كنوع رياضة آخر، ثم بعد ذلك انتشرت الكرة في الصين، والآن لعب الصين في الحضيض والسعودية رائعة، عليها الاستمرار، من المهم تحسين القرارات، هي تحسنت بالفعل كثيرًا وهذا ممتاز".

الإيطالي تابع: "من المهم أيضًا أن يخطوا خطوات تدريجية في الاحتراف الأوروبي، يمكنهم تحقيق ذلك من عام إلى خمسة أعوام، هذه الخطوة لم يقم بها الأمريكان، لم يحترف الكثير من اللاعبين الأمريكان في بداياتهم، الآن أصبحوا يفعلون وأيضًا اليابان لديها لاعبين في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا، تدريجيًا ستفعل السعودية ذلك، خاصةً وأن اللاعبين والمدربين الجدد يخلقون حماسًا خاصًا وسط اللاعبين السعوديين".

وبشأن سعود عبدالحميد، علق: "أنا أؤمن بقدرات هذا الشاب، لقد برز بشكل جيد بالنسبة للاعب سعودي".

وانتقل صاحب الـ73 عامًا للحديث عن الجزائري رياض محرز؛ لاعب الأهلي الحالي، والذي دربه من قبل في ليستر سيتي، موضحًا: "إنه لاعب رائع ومذهل وصاحب مستوى رفيع، لكن لطالما أدفعه لأنه يريد التعلم، مساعدي قال يومًا (المدرب لا يحب هذا الرجل)، محرز كان يلعب في كل مباراة معي، فلا أعلم لماذا كان يقول هذا!، لقد كان لاعبًا مذهلًا كما أنه رجل مذهل".

يذكر أن محرز لعب دورًا كبيرًا مع رانييري في قيادة ليستر سيتي لتحقيق المعجزة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016.