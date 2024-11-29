رياض محرز يرجح كفة الأهلي عن مانشستر سيتي .. ملك الكنترول يتحول إلى "قنبلة موقوتة" أمام الوحدة

رياض محرز يقود الأهلي للفوز على الوحدة بـ"يسارية" رائعة..

مرة أخرى يلعب النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، دور البطولة، في الفوز على الوحدة، بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وللمباراة الثانية على التوالي، يسجل محرز الهدف الذي يحتاجه الأهلي، ليحقق الانتصار في المباراة، بعدما قاده للفوز على الفيحاء ثم الوحدة، في الجولتين 11 و12 من دوري روشن، ليرفع نجم المنتخب الجزائري رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم، و6 أهداف في كافة المسابقات.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رياض محرز في مباراة الأهلي والوحدة..

معدل مانشستر سيتي

وتمكن رياض محرز من إحراز هدف اللقاء الوحيد في شباك الوحدة، بالدقيقة 55، بعدما استغل تمريرة طويلة من فرانك كيسييه، مرت فوق المدافعين، لتصل إلى فراس البريكان، الذي مررها برأسه إلى محرز ليضعها بيسارية رائعة في الشباك.

ووقع محرز على الهدف رقم 18 في مشواره مع الأهلي، خلال 51 مباراة، أي سجل بمعدل 35%، وهو معدل أفضل من مشواره مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث سجل رياض 78 هدفًا في 236 مباراة، أي بمعدل 33%، ما يعني أن الجزائري يقدم معدلات ترجح كفة الأهلي على السيتي، رغم أدائه الذي كان محل استفهام كبير في الفترة الماضية.

وبالهدوء والثبات، استطاع محرز أن يرد على كافة الانتقادات، التي كانت تتهمه بالكسل وفقدان الشغف مع الأهلي، بعدما بات سلاحًا فعالًا يجلب الانتصارات للأهلي، سواءً في دوري روشن أو دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث سجل 3 أهداف في كل بطولة، ناهيك عن صناعة 7 تمريرات حاسمة.

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قنبلة موقوتة

ورغم تألق رياض محرز، الذي قدم أكثر من لقطة، بتحكم رائع في الكرة أثناء استقبال التمريرات الطويلة من الخلف، ثم ختمها بلوحة فنية رائعة في الشباك، إلا أن الجزائري قدم لقطة غير جيدة، في الدقيقة 89، بعد قرار المدرب ماتياس يايسله، بتبديله باللاعب سميحان النابت.

وغادر محرز الملعب، وسط علامات الاستياء على وجهه، ما دفع يايسله للتوجه إليه والتحدث معه، قبل أن يتوجه إلى دكة البدلاء، فيما تكررت اللقطة في الدقيقة 90، أثناء استبدال الإسباني جابري فيجا، والذي قام بضرب الواجهة الزجاجية، غضبًا، بعد تبديله باللاعب علي الأسمري.

وكان محرز قد قدم تمريرة "بالمقاس" إلى جابري فيجا في الدقيقة 71، إلا أن الإسباني الشاب أهدر فرصة هدف محقق، ولعل هذا الذي ساهم في غضب فيجا، بسبب غيابه عن التسجيل وإهدار الفرص.

وينبغي توجيه رسالة إلى نجم مانشستر سيتي السابق، الذي يعد أحد كبار نجوم الأهلي، وقدوة للاعبين الشباب، بضرورة الحذر من تلك التصرفات، التي قد تمثل "قنبلة موقوتة" تفجر غضب زملائه عند استبدالهم في المباريات.

GOAL

ماذا صنع رياض محرز أمام الوحدة؟

وشارك رياض محرز أساسيًا، ولعب لمدة 89 دقيقة، لمس خلالها الكرة 62 مرة، كما قدم 29 تمريرة صحيحة من أصل 35، بنسبة 85%، كما سجل هدف المباراة، وقدم تمريرة مفتاحية لزملائه.

وتمثلت نقاط قوة محرز في المواجهة، بالتمريرات الصحيحة، التي نجح فيها 3 مرات من أصل 5 محاولات، فضلًا عن كسب 5 مواجهات أرضية أمام المنافسين، من أصل 8، بينما تمثلت نقطة ضعفه في التمريرات العرضية، حيث نجح في إرسال كرتين فقط من أصل 11 كرة.