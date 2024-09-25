بعد وعكته الصحية .. حسم مصير رياض محرز من قمة الأهلي والقادسية

اللاعب يواجه انتقادات عنيفة بسبب سوء مستواه..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة صعبة للغاية أمام القادسية، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الأهلي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر".

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، يستعيد الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة القادسية.

الصحيفة كشفت عن أن اللاعب تعافى من الإنفلونزا، التي غيبته عن مواجهة الجندل، التي خسرها الفريق الأهلاوي (1-2)، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي؛ هو من نصح يايسله، بإراحة محرز في مباراة الجندل، لكي يصل إلى المواجهة المرتقبة أمام القادسية، بكامل جاهزيته.

ومن المنتظر أن ينضم رياض محرز "33 سنة"، إلى بعثة الأهلي المغادرة إلى الشرقية، يوم غدٍ الخميس؛ لخوض اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

جدير بالذكر أن محرز أعلن في وقتٍ سابق، معاناته من "التهاب الشعب الهوائية"؛ أدت إلى تراجع مستواه مع الأهلي، واعدًا الجماهير بأن يجعلهم فخورين به مجددًا، في الفترة القادمة.