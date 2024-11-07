"رياض محرز يرغب في هذا الأمر!" .. مدرب الجزائر يتحدث عن نجم الأهلي ويكشف سر استبعاد حسام عوار

منتخب الجزائر يحلق في سماء التصفيات الإفريقية..

أشاد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، بتطور مستوى النجم الدولي رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، في الفترة الأخيرة.

بيتكوفيتش قام باستدعاء محرز، لمواجهتي الجزائر ضد غينيا الإستوائية وليبيريا، يومي 14 و17 نوفمبر على التوالي، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025؛ في الوقت الذي استبعد فيه حسام عوار، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، نقلته صحيفة "الشعب" الجزائرية: "استعادة محرز لمستواه؛ ستكون لها فائدة كبيرة للمنتخب الجزائري".

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وأكد أن "اللياقة البدنية" لنجم النادي الأهلي، تحسنت كثيرًا في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن تواجد اللاعب في معسكر منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، أمر ضروري للغاية؛ لأنه يقدم المساعدة لباقي زملائه.

وأشار فلاديمير بيتكوفيتش إلى أن رياض محرز، يرغب بشدة في تقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر، والعودة إلى ما كان عليه سابقًا؛ عندما كان ينشط في صفوف ليستر سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

محرز الذي يتعرض لانتقادات عنيفة منذ بداية الموسم الحالي، سجل هدفين في آخر مباريات الأهلي، ليقوده للفوز (5-1) على الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ ليتحدى اللاعب بعدها الجميع، بأنه سيعود أكثر قوة.

وبخصوص استبعاد عوار.. أعلن بيتكوفيتش أن الجهاز الطبي، أخبره بصعوبة انضمام متوسط ميدان العميد الاتحادي إلى المنتخب الوطني، في التوقف الدولي القادم؛ بسبب إصابته العضلية الأخيرة وعدم جاهزيته؛ لذلك حرص على ضم أسماء أخرى، مثل فارس شايبي.

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، حجز بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بغض النظر عن نتيجة مباراتيه ضد غينيا الإستوائية وليبيريا؛ وذلك بعد جمعه 12 نقطة "العلامة الكاملة" من 4 مباريات، في صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات.