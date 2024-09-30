"نفذ طلب رياض محرز وشكل ثنائية رائعة معه" .. روجر إيبانيز من كارثة في الأهلي إلى بطل ضد الوصل

الأهلي يعود من الإمارات بـ3 نقاط غالية..

"الجزائري رياض محرز-البرازيلي روجر إيبانيز".. ثنائية جديدة ظهرت بشكل مفاجئ؛ لتقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، للفوز على مستضيفه الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين.

الأهلي فاز (2-0) على الوصل، بملعب "زعبيل" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وسجل ثنائية الفريق الأهلاوي في شباك الوصل، كل من محرز في الدقيقة الثالثة، وإيبانيز في الدقيقة 38؛ حيث ظل الراقي محافظًا على النتيجة، حتى إطلاق صافرة النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعيدًا عن الهدفين.. كان هناك ترابط رائع بين محرز وإيبانيز، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة الوصل؛ على الرغم من أن الأول يلعب كـ"جناح هجومي"، والآخر كـ"قلب دفاع".

روجر إيبانيز رجل قمة الأهلي والوصل بـ"مساعدة محرز"..

Getty Images

الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتمد في مواجهة الوصل، على "الكرات الطولية" خلف دفاعات الفريق الإماراتي.

وكان هُناك لاعب واحد فقط في صفوف الأهلي، يقوم بهذه المهمة؛ وهو المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الذي أبدع بـ"تمريراته الطولية" المتقنة، طوال دقائق المباراة.

وعلى الجانب الآخر.. كان هُناك لاعب واحد فقط في صفوف الأهلي، يقوم باستقبال هذه "التمريرات الطولية"؛ وهو الساحر الجزائري رياض محرز، الذي يتمتع بإمكانات رهيبة في "ترويض الكرة".

ونظرًا لإبداع إيبانيز في "التمريرات الطولية" وسحر محرز في "الاستقبال والترويض"، تشكلت ثنائية رائعة بينهما؛ حيث جاء الهدف الأول الذي سجله الساحر الجزائري، بهذه الطريقة.

كما كاد رياض محرز أن يصنع هدفًا في الدقيقة 75؛ بعد أن استقبل "تمريرة طولية" رائعة أخرى، من المدافع البرازيلي البالغ من العمر 25 سنة؛ إلا أنه فشل في الأسيست الأخير.

" إذًا..هل اكتفى إيبانيز بذلك؟! "؛ الإجابة هي لا، حيث واصل المدافع البرازيلي تألقه، وكان يصعد إلى الأمام بشكل مستمر، سواء في الكرات الثابتة أو ضربات الزاوية.

ومن إحدى هذه الكرات؛ قام محرز برد الهدية إلى إيبانيز، الذي سجل هدفًا في الدقيقة 38، بعد تحويل عرضية متقنة من الساحر الجزائري بـ"رأسه"، إلى داخل الشباك الإماراتية.

روجر إيبانيز ينفذ طلب رياض محرز "على أكمل وجه"..

Getty Images

الأداء الذي ظهر عليه إيبانيز أمام الوصل؛ هو أكبر تعويض للجماهير الأهلاوية، على مستوياته السيئة مع الفريق الأول لكرة القدم، طوال الفترة الماضية.

إيبانيز مع بداية الموسم الحالي 2024-2025، كان يقدّم مستويات كارثية، آخرها الخطأ الفادح والذي كان سببًا رئيسيًا في خسارة الأهلي (1-2) أمام الجندل، والخروج من دور الـ32 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد الخسائر الأخيرة للأهلي، خرج رياض محرز ليطالب زملائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ببذل مجهودٍ مضاعف في الفترة القادمة؛ من أجل القيام بردة فعل قوية، وإسعاد الجماهير.

وحسب ما ظهر في مباراة الوصل؛ كان روجر إيبانيز هو المستجيب الوحيد لهذه المطالب، حيث بذل مجهودات مضاعفة، سواء في الخط الخلفي، من خلال التصدي لمهاجمي الفريق الإماراتي، أو عندما كان يشارك في هجمات الراقي.

أما باقي لاعبي الأهلي، واصلوا أداءهم المتوسط، والذين ظهروا عليه في معظم مباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي، سواء محليًا أو قاريًا.