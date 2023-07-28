بعد رياض محرز .. الكشف عن 4 صفقات جديدة في الأهلي ومصير بودبوز

ميركاتو النادي الأهلي التاريخي

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ربما يكون الميركاتو الصيفي الحالي، "الأفضل" في تاريخ النادي الأهلي السعودي؛ بعد الصفقات العالمية التاريخية، التي ستمثل إضافة كبيرة للغاية، للفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي تعاقد مع الساحر الجزائري رياض محرز، والهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، بالإضافة إلى الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، عن 4 صفقات عالمية جديدة في الأهلي، سيتم الإعلان عنهم، خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشار عبد القادر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن مسؤولي الراقي، سيعلنوا عن صفقة الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، خلال يومين من الآن.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "أما صفقة انتقال متوسط الميدان المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، إلى النادي الأهلي، سيتم الإعلان عنها، خلال أسبوع".

وأعلن رحيل الظهير المقدوني إزجان أليوسكي، في الميركاتو الصيفي الحالي، على أن يحدد المدرب الجديد، مسألة بقاء صانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز، من عدمه.

وأوضح حسن عبد القادر، أنه في حال بقاء بودبوز، سيتبقى خانتين للاعبين اثنين أجانب؛ وهما: محترف في مركز الارتكاز أو مدافع ولاعب في خط الوسط.

ونفى عبد القادر، وجود أي رغبة من النادي الأهلي، في التعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي قيل إن الهلال، قدّم عرض رسمي، للتعاقد معه.

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