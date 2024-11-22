رياض محرز ضد الفيحاء | الثعلب الجزائري "عنوان الأهلي الحقيقي" .. لا تأمن هدوءه على الإطلاق!

رياض محرز يسجل أخيرًا في دوري روشن..

كان الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي، عنوانًا لفوز الراقي على الفيحاء، وهو "الفوز دون مشقة"، فقد كان نجم المنتخب الجزائري قادرًا كعادته على إحداث الفارق دون الحاجة للكثير من الانطلاقات.

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وسجل محرز هدفًا من علامة الجزاء في الدقيقة 21، ليقود الأهلي للفوز على مضيفه الفيحاء بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في افتتاحية الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وبفضل هدف محرز، نجح الأهلي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، للمرة الأولى هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، ويصعد مؤقتًا إلى المركز السادس من جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط، في المركز السادس عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء رياض محرز في مباراة الفيحاء والأهلي..

دور البطولة

ولعب رياض محرز، دور البطولة، في فوز الأهلي على الفيحاء، وتحديدًا في هدف اللقاء، ليس فقط لأنه أحرزه، ولكن لأنه ساهم أيضًا في احتسابه، بعدما ساهم ذكاؤه، في استغلال تمريرة داخل منطقة الجزاء، وارتكاب راكان كعبي لخطأ ناتج عن تدخل بتهور على قدم الجزائري، ليقوم الحكم على الفور باحتساب الركلة الجزائية التي سجلها محرز بنجاح.

وبالنظر إلى سير المباراة، فإن محرز تمكن من فك حصون الحارس موسكيرا الذي تألق في الذود عن مرماه أمام عدد من المحاولات الهجومية من قِبل الأهلي، والتي كان محرز مساهمًا فيها أيضًا، خاصة في الدقيقة 86، بتنفيذ ركلة ركنية، إلى فيرمينو الذي كاد أن يضع الكرة في الشباك برأسية، قبل أن ينجح الحارس في التصدي للكرة، ثم قدم رياض أخطر فرص المباراة في الدقيقة 90+5، بتمريرة طويلة (على الواقف)، لتصل إلى فهد الرشيدي الذي انفرد بالحارس، وسدد كرة تمكن موسكيرا من التصدي لها ببراعة.

وكاد رياض محرز أيضًا أن يسجل هدفًا جديدًا للأهلي في الدقيقة 49، بعد مرور رائع بين دفاعات الفيحاء، وتنفيذ كرة دائرة خطيرة مرت بجوار القائم الأيسر، لتضيع فرصة محققة للراقي.

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محرز الأفضل في المباراة

وسجل رياض محرز الهدف الثاني له هذا الموسم، في دوري روشن، ليصبح - بلغة الأرقام - أفضل لاعب في المباراة، وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير "سوفا سكور".

وخلال مشاركته في 90 دقيقة، سدد رياض محرز كرتين على المرمى، وواحدة خارج المرمى، كما لمس الكرة 68 مرة، قدم خلالها 45 تمريرة ناجحة بنسبة دقة بلغت 85%، كما صنع تمريرة مفتاحية لزملائه، وحقق فرصة محققة، فيما كانت نقطة ضعف محرز، في كراته العرضية التي لم تحقق أي نجاح، من أصل 3 محاولات، كما صنع مراوغتين غير ناجحتين، فضلًا عن فوزه في التحامين فقط من أصل 8 محاولات.

ورفع محرز رصيده إلى 17 هدفًا في 49 مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات، فيما سجل هدفه الخامس هذا الموسم، بواقع هدفين في دوري روشن، و3 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة.