رياض محرز ضد غينيا الاستوائية | هذا المُحارب لا يعرف الانكسار .. وشراكته مع الغريم تنقذ الجزائر!

ركلة جزاء مهدرة لا تمنع رياض من التألق

كعادته، لم يخذل رياض محرز، قائد منتخب الجزائر ولاعب أهلي جدة، جماهير محاربي الصحراء، ولعب دورًا مؤثرًا في حصد منتخب بلاده 3 نقاط ثمينة في المشوار نحو الكان.

واستهل منتخب الجزائر مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، بفوز ثمين أمام ضيفه غينيا الاستوائية (2-0)، اليوم الخميس على ملعب ميلود هدفي بوهران.

ورغم إهدار محرز لركلة جزاء في الدقيقة 26 من الشوط الأول، إلا أنه ساهم بشكل مؤثر في هدف التقدم الأول الذي سجله زميله حسام عوار، بينما تكفل زميلهما البديل أمين جويري بتسجيل الهدف الثاني.

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ويرصد "GOAL" في السطور التالية أبرز ما قدمه النجم الجزائري رياض محرز، خلال مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية.

عودة الثقة لنجم الجزائر

دخل رياض محرز المباراة اليوم محملًا بضغوط كبيرة، خصوصًا بعد الانتقادات الكبيرة التي تحاصره من جماهير فريقه أهلي جدة، بسبب تراجع مستواه مع الفريق وغياب مساهماته، بخلاف اتهامه بإهمال لياقته البدنية وزيادة وزنه.

واكتفى النجم الجزائري بتمريرة حاسمة في أول 3 مباريات من الموسم ضد الهلال في كأس السوبر السعودي، والعروبة والفتح في دوري روشن، رغم أنه شارك في 270 دقيقة بالعلامة الكاملة.

وزادت هذه الضغوط بعدما فشل رياض في الدقيقة 24، في تسجيل هدف التقدم للمحاربين، حيث أهدر ركلة جزاء للجزائر بتسديدة طائشة علت عارضة حارس غينيا الاستوائية.

شراكة ناجحة مع الغريم!

محرز من فئة اللاعبين الذين لا يعرفون الاستسلام والسقوط، فرغم تسببه في ضياع ركلة الجزاء على فريقه، إلا أنه نشط مع بداية الشوط الثاني وشكل ثنائية رائعة مع زميله في المنتخب وغريمه في جدة، حسام عوار، مهاجم منتخب الجزائر والاتحاد السعودي.

وتعاون الثنائي كثيرًا في اختراق دفاعات المنافس، حيث تبادلا المراكز في أكثر من مناسبة، وكادت هذه الشراكة أن تترجم لهدف في الدقيقة 55، بعدما مر رياض وتبادل التمريرات مع عوار، قبل أن يسدد الأخيرة كرة قوية أنقذها الحارس.

تكرر الأمر مرة أخرى في الدقيقة 69، لكن هذه المرة بذل محرز مجهودًا مضاعفًا ومر من العمق وأطلق تسديدة قوية أبعدها حارس غينيا الاستوائية، لكنها وجدت عوار الذي أكملها في الشباك وذهب للاحتفال مع القائد محرز.

ماذا قدم رياض محرز أمام غينيا الاستوائية؟

استحق رياض محرز هتافات التحية والاحترام من الجماهير المتواجدة في ملعب "ميلود هدفي" بمدينة وهران، حيث احتفت بالقائد أثناء استبداله في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وخرج من الملعب والكل يصفق له على ما قدمه للفريق.

ووفقًا لشبكة "سوفا سكور"، كان رياض محرز ضمن أكثر اللاعبين من حيث التقييم في اللقاء بـ(7.4)، ولم يسبقه سوى زميله حسام عوار، والثنائي الدفاعي رامي بن سبعيني ومحمد توجاي.

وبلغت دقة تمريرات رياض نسبة 88%، حيث لعب 30 تمريرة صحيحة من أصل 34، ولعب تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، كما سجل عرضية ناجحة من أصل 3، وله 6 تسديدات بواقع 2 على المرمى و2 خارج إطار المرمى، بينما اعترض الدفاع تسديدتين له.

وكان الرقم الأفضل لمحرز في اللقاء هو فوزه بـ4 التحامات مع المنافسين من أصل 4 بنسبة نجاح 100%.