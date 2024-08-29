"الصلح خير" .. رياض محرز يظهر في قائمة الجزائر لأول مرة عقب رحيل جمال بلماضي

نجم الرائد ضمن لنفسه مكانًا كذلك

يبدو أن محاولات الصلح وتقريب وجهات النظر الأخيرة بين فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر ورياض محرز، نجم الأهلي السعودي، قد نجحت أخيرًا، وهو ما أسفر عن عودة اللاعب للظهور مع الخُضر بعد انقطاع دام عدة أشهر.

الجزائريون كانوا قد خرجوا من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023 وهو ما أدى إلى رحيل المدرب جمال بلماضي وتعيين بيتكوفيتش خلفًا له، وقد تحدث الإعلان عن مشاكل بين المدرب السويسري واللاعب الجزائري أدى لعدم استدعاء الأخير لقائمة المنتخب طوال الأشهر الماضية.

الاتحاد الجزائري كان قد كشف النقاب عن جلسة جمعت الرجلين في جدة مؤخرًا تم خلالها تبادل وجهات النظر والنقاش حول مدى جاهزية اللاعب ومواعيد معسكرات المنتخب القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بيتكوفيتش أعلن اليوم الخميس قائمة محاربي الصحراء لمواجهة غينيا الإستوائية وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، وقد تضمنت اسم رياض محرز وكذلك نجم الرائد، أمير سعيود، بعد غيابه لسنوات عن المنتخب، بجانب حسام عوار لاعب الاتحاد الجديد.

القائمة بالكامل تكونت من: آنتوني ماندريا، ألكسندر أوكيدجة، ألكسيس جندوز، ريان أيت نوري، يوسف عطال، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، جوان حجام، محمد الأمين مداني، عيسى ماندي، محمد أمين توجاي، نوفل خاسف، محمد فارسي، حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، رامز زروقي، آدم زرقان، ياسين بن زية، بغداد بونجاح، أنيس حاج موسى، أمين جويري، سعيد بن رحمة، رياض محرز، أمير سعيود.