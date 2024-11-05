"كان حولي الأفضل في العالم" .. رياض محرز يُطالب بالكف عن المقارنة بين أدائه في الأهلي ومانشستر سيتي

الإعلامي وليد الفراج طلب توضيحًا لما قاله النجم الجزائري

يبدو أن الجزائري رياض محرز مل تمامًا ووصل إلى قمة استيائه من المقارنة بين أدائه مع فريقه الحالي، الأهلي السعودي، والسابق، مانشستر سيتي، حيث طالب بالكف عن ذلك رافضًا بشكل قاطع تلك المقارنة.

محرز قاد الراقي أمس الإثنين للفوز على الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف وحيد على استاد الجوهرة المشعة في جدة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وقد سجل هدفين وأكد، في تصريحات لقناة الكأس القطرية، بعد اللقاء أنه يلعب جيدًا حين يلعب الفريق جيدًا لأنه جزء من المنظومة.

صاحب الـ33 عامًا واجه انتقادات عديدة منذ انضمامه للأهلي بحجة أنه لا يُقدم نفس الأداء الذي كان يُظهره مع ناديه الإنجليزي السابق، وقد رد على ذلك بالقول لبرنامج "أكشن مع وليد" "شباب .. مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي، حين كنت هناك كان اللاعبون حولي هم الأفضل في العالم. هنا الأهلي الأفضل في السعودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإعلامي وليد الفراج استقبل كلمات محرز بضحكة ومطالبة بالتوضيح، حيث قال "ما الذي يقصده محرز بكلامه عن مستوى مانشستر سيتي؟"، ليرد عليه ضيفه، غرم العمري، بالتأكيد على صحة حديث اللاعب.

يذكر أن بهذا الفوز ارتفع رصيد الراقي للنقطة 12 "العلامة الكاملة" ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الغرب مقتسمًا إياها مع الهلال السعودي، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين فقط في المركز العاشر.