"حصل على هدية خاصة!" .. مفاجأة تسعد رياض محرز رغم قرار مدرب الجزائر أمام توجو

مستوى رياض محرز تراجع بشكل ملحوظ..

تلقى الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "هدية" خاصة؛ على هامش مباراة منتخب بلاده أمام توجو، مساء اليوم الإثنين.

منتخب الجزائر يحل ضيفًا على توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".

وقام أحد مشجعي منتخب توجو، برسم "لوحة فنية" لصورة الساحر الجزائري؛ حيث قام بإهدائها للاعب بنفسيه، وذلك على هامش المباراة التي تجمع بين المنتخبين.

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وحرص رياض محرز من ناحيته، على التقاط صورة مع هذا المشجع؛ حيث ظهرت سعادته الكبيرة بهذه "اللوحة الفنية"، التي تعكس شعبيته الكبيرة وحب الجماهير له بمختلف أنحاء العالم.

ويجلس محرز على دكة بدلاء منتخب الجزائر أمام توجو، بقرار من المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش؛ وذلك بعد المستويات السيئة التي قدمها مع المنتخب الوطني، مؤخرًا.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، فشل في تسجيل أي هدف مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في المباريات الخمس الأخيرة التي شارك فيها؛ وسط تقديمه مستويات سيئة للغاية، جعلته في مرمى نيران الجماهير.