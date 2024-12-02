"أنا لست ميسي" .. رياض محرز يتحدث عن مستواه مع الأهلي و"هكذا كان رد فعله عند سؤاله على ضم ليو!"

ليونيل ميسي كان قريبًا من الملاعب السعودية في 2023 من بوابة الهلال..

رد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على "اختلاف مستواه" مع قلعة الراقي، عما كان عليه في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي؛ حيث لم يقدّم الأداء المأمول منه في موسمه الأول مع الراقي، قبل أن يستعيد بعضًا من مستواه في 2024-2025.

وعن ذلك يقول محرز في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس" القطرية: "لا يُمكن أن تقاران مستوايّ الآن، بما كنت عليه في السيتي.. أنا لست ميسي؛ كي أركض بالكرة وحدي وأسجل الأهداف".

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وشدد النجم الجزائري على أنه يلعب في فريقٍ جماعي؛ لذلك.. يحتاج أن يكون جميع لاعبي النادي الأهلي في حالة جيدة، حتى يستطيع هو أيضًا أن يظهر بـ"شكل جيد".

وعما إذا كان يريد انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، إلى الفريق الأهلاوي؛ نظر رياض محرز بـ"دهشة"، إلى المراسل الصحفي الذي وجّه إليه السؤال؛ قائلًا له "من؟!" قبل أن يضحك ثم يغادر.

وعن التعادل مع الاستقلال الإيراني.. اعترف محرز بأن الفريق الأهلاوي لم يظهر بصورة جيدة؛ قائلًا: "من الصعب أن تلعب ضد فريق يتكتل دفاعيًا؛ لكننا حققنا ما نريده وهو عدم الخسارة".

الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع ضيفه الاستقلال، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

واعتبر اللاعب أن سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البطولة الآسيوية، جيد للغاية؛ بتحقيق 5 انتصارات مقابل تعادل وبدون أي هزيمة، في 6 مباريات حتى الآن.

وأخيرًا.. تحدث رياض محرز عن ترك "ركلتي الجزاء" اللتين تحصل عليهما النادي الأهلي، ضد الفريق الإيراني، لزميله الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول؛ بالقول: "إنه يسدد بشكل جيد.. لا توجد مشكلة أو تنافس بيننا؛ أحيانًا هو يسدد، وأحيانًا أنا".

جدير بالذكر أن الأهلي ضمن التأهل إلى دور "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية بشكل رسمي؛ حيث يتصدر جدول ترتيب "منطقة الغرب" مؤقتًا، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات؛ في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الهلال والغرافة القطري، مساء اليوم الثلاثاء.