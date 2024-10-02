"ليس دورك" .. حسين عبد الغني يشن هجومًا شرسًا على رياض محرز وتصريحاته

محمد نور وافقه الرأي

رغم تألقه في المباراة الأخيرة أمام الوصل في دوري أبطال آسيا النخبة بإحراز هدف وصناعة آخر، تعرض رياض محرز نجم الأهلي إلى هجوم شرس من حسين عبد الغني.

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نجم الأهلي والنصر السابق لم يتطرق في هجومه إلى مستوى اللاعب الجزائري أو أدائه داخل الملعب، بل إلى تصريحاته التي تحدث خلالها عن برنامج الاستقطاب ودعم الأندية عقب الخسارة أمام القادسية في دوري روشن السعودي بهدف نظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عبد الغني أبدى عدم رضاه التام عن تلك التصريحات، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحديث ليس من أدوار محرز في الأهلي، وإن كان فلا يجب أن يحدث في العلن وعبر الإعلام بل في الغرف المغلقة، مشيرًا إلى أن تصريحاته تحمل إحراجًا وضررًا تجاه زملائه اللاعبين.

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وأضاف "تصريحات محرز لم تكن في محلها، المفترض من إدارة الأهلي أن تتدخل لأنه ليس دوره وليس عمله، لكن اللاعب ربما رأى بعض اللاعبين في أندية أخرى اعترضوا وتحدثوا عن برنامج الاستقطاب والدعم ومرت الأمر على خير مع إدارات أنديتهم".

تابع "اعتراضي ليس لأن رياض تحدث لكن لأن تلك التصريحات تؤثر سلبًا على زملائه في الفريق، فأنت تطالب بتغيير لاعبين من الموجودين، حتى إن كان لك دور في هذا الملف فيجب ألا يكون على العلن. حتى المدرب إن تحدث في هذا الأمر علنًا فقد أخطأ لأنه يُقلل هكذا من لاعبيه وينال منهم".