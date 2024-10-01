"تبرر فشلك وليس من حقك انتقاد مسؤولي السعودية!" .. نجم الهلال الأسبق يهاجم رياض محرز ويصفه بـ"المتعالي والكسول"

رياض محرز لم يقدم المستوى المأمول منه مع الأهلي..

شن الأسطورة الليبية طارق التايب، النجم الأسبق لناديي الهلال والشباب السعوديين، هجومًا عنيفًا على الساحر الجزائري رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي.

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محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وبعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

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ووصف التايب في تصريحات مع "بودكاست دكة"، محرز بـ"اللاعب المتعالي والكسول"، مؤكدًا أن الساحر الجزائري لا يشتغل على نفسه، ولا يحاول أن يطور من أدائه؛ على الرغم من الانتقادات التي توجه له، منذ الانضمام إلى الفريق الأهلاوي.

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وأعرب الأسطورة الليبية عن استغرابه من تصريحات الساحر الجزائري، التي أعقبت مباراة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، والذي انتقد فيها المسؤولين عن الرياضة السعودية، بحجة عدم حصول الراقي على الدعم الكافي، في سوق الانتقالات.

ووجّه طارق التايب رسالة إلى رياض محرز؛ قال فيها: "أنت لاعب ولست إداريًا.. ما هو دخلك بالدعم!"، مشددًا على أن نجم الأهلي يتقاضى من السعودية 30 مليون يورو في الموسم الواحد؛ لذلك.. ليس من حقه الحديث عن هذا الأمر، ويجب عليه أن يركز داخل المستطيل الأخضر فقط، ويقدم أفضل المستويات بما يتناسب مع قيمته الفنية.

واعتبر نجم الهلال الأسبق أن تصريحات محرز "لغة مستهلكة"، وعبارة عن عذر لـ"تبرير الفشل"، مطالبًا نجم الأهلي بالجلوس في البيت، إذا كان يُعاني من مشكلة خارج الملعب.