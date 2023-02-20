"رياضتنا بأيدي مشجعين" .. لجنة الرقابة على المنشطات تثير الجدل خلال لقاء الهلال وشباب الأهلي!

الهلال التقى بشباب الأهلي في قطر، والجدل في السعودية يشتعل بسبب لجنة الرقابة على المنشطات

أثار حساب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات جدلًا أثناء مواجهة الهلال أمام شباب الأهلي الإماراتي، بتغريدة غريبة نشرها، أشعلت غضب منافسي الزعيم.

الزعيم تأهل اليوم الثلاثاء، لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام الفريق الإماراتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

وأثناء مجريات المباراة، قام حساب لجنة الرقابة على المنشطات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإعادة نشر تغريدة لأحد الحسابات، تضم بثًا مباشرًا للقاء، قبل أن يقوم الحساب بحذفها بعد ذلك.

تصرف الحساب أثار غضب الجماهير من منافسي الزعيم، والتي بدأت في اتهام اللجنة بالانحياز للهلال، وفئة فسرت الموقف بأن الرياضة السعودية تدار من قبل مشجعين، يسيطرون على لجانها ويميلون لمناصرة الزعيم.

جدير بالذكر أن منافس الهلال في دور ربع النهائي من المقرر أن يتحدد في قرعة صباح الغد، إذ تنحصر المنافسة بين الشباب السعودي، الدحيل القطري وفولاد خوزستان الإيراني.