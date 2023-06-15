روي فيتوريا يكشف عن موقفه من الاستمرار مع مصر بعد تلقيه عروضًا سعودية

هل يعود فيتوريا مجددًا إلى دوري روشن السعودي؟

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، عن أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية، خاصة من الدوري السعودي.

وقاد فيتوريا منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2024 التي ستقام في ساحل العاج، بعد الفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

شوبير قال عبر برنامجه الإذاعي: "فيتوريا يمتلك عروضًا بالفعل وعلق على هذا الأمر، بأنه سعيد مع منتخب مصر ويمتلك عقدًا مع الفراعنة لمدة 4 سنوات".

من جانبه قال فيتوري خلال تصريحات عقب مباراة غينيا: "أنا سعيد مع منتخب مصر، وارتباط اسمي ببعض الأندية أمر طبيعي، وكل ما أعمل عليه من الآن هو التجهيز لأمم إفريقيا 2024".

وقاد فيتوريا منتخب مصر في 6 مباريات منذ أن تولى المسؤولية، حقق الفوز فيها جميعًا، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباك الفراعنة هدفين فقط.