تطور جديد في مفاوضات النصر مع روي فيتوريا

إدارة النصر أبلغت المدير الفني بالتفاوض من نادي بنفيكا من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت صحيفة "أبولا" أحد أشهر الصحف البرتغالية عن تطور جديد في مفاوضات إدارة نادي النصر مع المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي بنفيكا الحالي.

وبحسب الصحيفة البرتغالي فأن المفاوضات بين المدير الفني وإدارة العالمي قد وصلت إلى مرحلة جديدة، ويبدو أن المدرب البرتغالي قد وافق على العرض النصراوي.

الصحيفة أكدت أن إدارة النصر أبلغت المدير الفني بالتفاوض من نادي بنفيكا من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الشرط الجزائي للمدير الفني مع ناديه البرتغالي تصل إلى 15 مليون يورو وهو ما ترفض إدارة النصر في دفعه.

🔊- المدافع البيروفي كريستيان راموس اقترب من الرحيل عن #النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما أشارت تقارير صحفية. pic.twitter.com/Q4Gd86Dwve — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 14, 2018

وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى ان العرض المقدم من إدارة النصر للمدير الفني تبلغ 6 ملايين يورو، وهو مقابل مُغري بالنسبة للمدير الفني.

يُذكر أن إدارة العالمي كانت قريبة من التعاقد مع مدرب نادي موناكو الفرنسي السابق، ليوناردو جارديم، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.