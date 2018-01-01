النتائج المباشرة
الانتقالات

تطور جديد في مفاوضات النصر مع روي فيتوريا

آخر تحديث
التعليقات()
Michael Steele
إدارة النصر أبلغت المدير الفني بالتفاوض من نادي بنفيكا من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة "أبولا" أحد أشهر الصحف البرتغالية عن تطور جديد في مفاوضات إدارة نادي النصر مع المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي بنفيكا الحالي.

وبحسب الصحيفة البرتغالي فأن المفاوضات بين المدير الفني وإدارة العالمي قد وصلت إلى مرحلة جديدة، ويبدو أن المدرب البرتغالي قد وافق على العرض النصراوي.

الصحيفة أكدت أن إدارة النصر أبلغت المدير الفني بالتفاوض من نادي بنفيكا من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده.

اختيارات المحررين

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الشرط الجزائي للمدير الفني مع ناديه البرتغالي تصل إلى 15 مليون يورو وهو ما ترفض إدارة النصر في دفعه.

وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى ان العرض المقدم من إدارة النصر للمدير الفني تبلغ 6 ملايين يورو، وهو مقابل مُغري بالنسبة للمدير الفني.

يُذكر أن إدارة العالمي كانت قريبة من التعاقد مع مدرب نادي موناكو الفرنسي السابق، ليوناردو جارديم، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.

الموضوع التالي:
حكام من أوروبا لمباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي
الموضوع التالي:
هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
مورينيو: أحب مباريات ليفربول ولا أزال أمتلك الشغف
الموضوع التالي:
فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات
الموضوع التالي:
لاتسيو يحاول إعادة إحياء مشوار رمضان صبحي
إغلاق